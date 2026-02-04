La próxima generación de consolas Xbox de Microsoft podría llegar en 2027, según AMD, pero la guerra de las consolas ha terminado

La consola Xbox de próxima generación de Microsoft podría llegar en 2027, según la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su.

La consola de próxima generación estará equipada con un procesador AMD personalizado.

El presidente de Xbox confirmó anteriormente que la consola ofrecerá una experiencia "muy premium".

Con el lanzamiento de las consolas portátiles ROG Xbox Ally de Microsoft a finales de 2025, su colaboración con AMD parece que va a continuar, con el objetivo de impulsar un nuevo hardware para ofrecer mejores experiencias de juego, y el siguiente paso en la asociación podría estar más cerca de lo que esperábamos.

Según la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, el desarrollo de la consola Xbox de próxima generación de Microsoft «avanza a buen ritmo» para su posible lanzamiento en 2027, que estará impulsado por un sistema en chip (SoC) personalizado de AMD, según informa The Verge.

La presidenta de Xbox, Sarah Bond, insinuó anteriormente que la consola de próxima generación sería un PC híbrido, con una «experiencia muy premium y de alta gama», lo que define aún más su asociación con AMD: el procesador Strix Halo Ryzen AI Max+ 395 utilizado en mini PC y dispositivos portátiles ofrece un rendimiento de nivel RTX 4060.

Con un potente procesador y el escalador FSR Redstone de AMD al frente de la Xbox de próxima generación, podemos anticipar un rendimiento superior al de los PC básicos que tienen las consolas de la generación actual, como la Xbox Series X | S y la PS5.

También se rumorea que la consola PS6 de próxima generación de Sony saldrá al mercado en 2027, lo que la situaría junto a su rival, Xbox, y su lanzamiento previsto, lo cual es digno de mención, ya que AMD ya ha confirmado que está trabajando en una APU personalizada para impulsar la PS6.

Afortunadamente para los consumidores, Sony y Microsoft no serán los únicos que compitan en el mercado de las consolas de videojuegos. La Steam Machine de Valve sigue prevista para principios de 2026 y es otro producto más que funciona con un procesador AMD personalizado.

Se puede afirmar con seguridad que Microsoft tiene por delante una ardua batalla para recuperar a los consumidores, ya que las recientes subidas de precios de sus consolas Xbox han provocado importantes caídas en las ventas, y los juegos exclusivos disponibles para PlayStation y PC han dejado a muchos frustrados, por lo que una consola de nueva generación cara podría no ayudar a mejorar su situación.

Opinión: es demasiado poco y demasiado tarde para Xbox

Las subidas de precios de Microsoft en las consolas Xbox en 2025 no podrían haber llegado en peor momento, ya que la marca Xbox ya se enfrentaba a numerosas críticas por parte de los jugadores.

Francamente, los jugadores solo necesitan una consola PS5 y una PC para juegos para disfrutar de ambos juegos exclusivos (excluyendo Nintendo), ya que los juegos de Xbox están cada vez más disponibles en otras plataformas.

No me malinterpreten, en realidad no veo que la exclusividad sea algo bueno, pero, por desgracia, está perjudicando a la marca Xbox, ya que Sony solo está adaptando unos pocos títulos selectos a PC y, hasta ahora, ninguno a las consolas Xbox. Incluso me atrevería a decir que la guerra de las consolas ha terminado y, con Microsoft a la defensiva, no creo que una consola de nueva generación súper cara le ayude en su causa.

Estaré encantado de retractarme si me demuestran que estoy equivocado cuando se lance la Xbox de próxima generación y tenga un gran éxito, pero tal y como están las cosas, no creo que eso vaya a suceder.

