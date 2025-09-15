La Orden de los Gigantes es una expansión de videojuego bien hecha: aquí 6 razones por las que deberías lanzarte a por el nuevo DLC de Indiana Jones y el Gran Círculo

La Orden de los Gigantes, la primera expansión de Indiana Jones y el Gran Círculo, ya está disponible.

Se basa en el brillante viaje de Indy por todo el mundo y ofrece más de lo que hizo excelente al juego base, además de añadir nuevos acertijos, desafíos y una buena dosis de historia y contenido narrativo fascinantes.

Dos miembros del equipo de TechRadar Gaming hemos estado jugando al DLC recientemente y lo hemos disfrutado muchísimo, por lo que no hemos dejado de alabarlo en las reuniones del equipo y a cualquiera que quisiera escucharnos.

Como resultado, hemos recopilado algunas razones de peso por las que creemos que deberías lanzarte a por él sin esperar ni un segundo más, tanto si has terminado la historia principal como si no.

Rob Dwiar, editor jefe

1. Puedes participar en cualquier momento

Una de las características más innovadoras de esta expansión es la posibilidad de probarla cuando quieras.

Puedes entrar en la expansión prácticamente en cualquier momento con solo seleccionar una misión específica en uno de sus enormes niveles de mundo abierto. No importa si acabas de llegar a la sección del Vaticano, si ya has completado la mayor parte de la historia o si incluso regresas después de haber visto los créditos.

Y lo que es mejor, The Order of the Giants se beneficia de un nivel de dificultad que se ajusta dinámicamente, lo que garantiza que tendrás una experiencia equilibrada sin importar lo lejos que hayas llegado en el juego. No hay que preocuparse por verse abrumado por enemigos demasiado poderosos o por carecer de las herramientas necesarias para tener éxito cuando decidas empezar.

Es una solución extremadamente elegante que evita la necesidad de un menú torpe y hace que el DLC se sienta menos como un complemento, ayudando a que se integre perfectamente con el resto del juego.

Dashiell Wood, escritor de hardware

2. Es otra razón para estudiar detenidamente el Vaticano.

En mi reseña de Indiana Jones and the Great Circle, describí el nivel del Vaticano como «uno de los mejores entornos que he explorado en un videojuego», por lo que estaba deseando encontrar una excusa para volver a recorrer sus numerosos patios después de haber recogido prácticamente todos los objetos coleccionables y completado la mayoría de las misiones disponibles la primera vez.

La Orden de los Gigantes es esa razón, ya que amplía esa sección que ya de por sí era fantástica. Para iniciar la expansión hay que hablar con un personaje no jugador (PNJ) específico del mapa, y recomiendo no limitarse a buscar su ubicación en Internet. Si eres un jugador que vuelve al juego, tómate tu tiempo para explorar y no solo te encontrarás con ellos inevitablemente, sino que también es probable que encuentres algunas cosas que te perdiste la primera vez.

En mi búsqueda, personalmente encontré un puñado de notas y cartas que no había logrado ver antes, lo que me permitió completar satisfactoriamente el cuaderno virtual de Indy con algunas nuevas incorporaciones.

Quién sabe lo que podrías descubrir...

DW

3. Ofrece una historia secundaria cautivadora

Además de darte una buena razón para volver a visitar el excelente nivel del Vaticano, La Orden de los Gigantes es una historia maravillosa, compacta e independiente que resume a la perfección todo lo que hace grande una aventura de Indy.

Centrándose en desarrollar y explorar el mito de los gigantes Nefilim del juego base, el DLC se adentra aún más en el misterio y lo envuelve en una deliciosa ficción histórica, algo en lo que destaca el universo de Indiana Jones.

Desde conexiones con las Cruzadas, las tramas del emperador Nerón y sus espectáculos de gladiadores, hasta encontrarse con una secta por el camino, las aventuras de Indy en esta expansión no solo ofrecen algo profundamente intrigante a medida que se desentraña un oscuro misterio, sino que también complementan maravillosamente la historia del juego base.

RD

4. Los rompecabezas son un elemento central

Si esperabas más acertijos en Indiana Jones y el Gran Círculo, entonces La Orden de los Gigantes te dará lo que buscas. La experiencia completa solo toma un par de horas, pero está repleta de acertijos de principio a fin.

Sin revelar demasiado, se trata de la clásica esencia misteriosa de Indy, que te hace pensar mientras recorres un sinfín de tumbas antiguas y áreas ocultas. Un ejemplo temprano es la fuente de la serpiente acuática, en la que tienes que redirigir los chorros de agua para desbloquear una enorme puerta mecánica. Es un concepto fácil de entender, pero algunas complicaciones, como la necesidad de hacer parkour para desatascar el antiguo mecanismo a mitad del camino, mantienen el interés. Los acertijos posteriores son igual de excelentes, si no más.

Al igual que en el juego base, el sólido sistema de pistas también hace un gran trabajo para evitar que te quedes atascado. Solo tienes que tomar una foto de lo que te confunde con la cámara del juego y obtendrás un útil diálogo que te sugerirá qué intentar a continuación.

DW

5. Por supuesto, más ataques fascistas con herramientas rudimentarias

Una de las mejores cosas de la acción en Indiana Jones and the Great Circle es la forma brillante en que canaliza el combate cuerpo a cuerpo improvisado de Indy.

Utilizar casi cualquier cosa que tengas a mano para golpear a los fascistas en la cabeza y en la cara nunca pasó de moda en el juego base, y estoy encantado de haberle dedicado unas cuantas horas más con el DLC.

Aquí te enfrentas a una secta, además de a los enemigos habituales, que están preparados y listos para golpearte en la cara con palos de escoba y martillos. Cada vez que lograba acercarme sigilosamente con una herramienta rudimentaria o enfrentarme de frente a un villano con un mazo, la alegría del combate cuerpo a cuerpo de Indy volvía a primer plano.

RD

6. Hay un logro por acariciar al gato

¿Hace falta decir más?

Hay un pequeño momento alegre en el DLC en el que puedes explorar algunos apartamentos de Roma de camino a un objetivo y, mientras lo haces, tienes la oportunidad de acariciar a un gato.

En cuanto terminas de acariciarlo (bueno, la primera vez, si, como yo, vas a por varias), obtienes un logro especial por acariciar al simpático y mimoso gato.

Sin duda, ¿no es esa una razón suficiente para jugar?

RD