Vi la proyección viral de "The Odyssey" en 4DX y creo que es mejor que el formato IMAX de 70 mm; solo las cinco escenas más impactantes ya valen el precio de la entrada

Él soy yo, yo soy él.

Deslinde de responsabilidad A continuación hay algunos spoilers leves de The Odyssey.

Normalmente, cuando mi "Para Ti" de TikTok me provoca un caso extremo de FOMO, hago algo de lo que luego me arrepiento. Eso ha ido desde comprar algo barato y de mal gusto en TikTok Shop hasta hacer fila durante horas para comer comida mediocre en un restaurante que, según los influencers, es el "secreto mejor guardado" de mi zona.

Pero esa racha de fracasos ha terminado con "The Odyssey" en 4DX.

Si has estado activo en las redes sociales en las últimas dos semanas, tal vez te hayas topado con los numerosos videos virales de espectadores a quienes se les cae las palomitas de las manos mientras su butaca se mueve a mil por hora en la escena de Troya, o a quienes les salpican la cara durante una de las muchas escenas en las que aparece Odiseo (Matt Damon) en el mar.

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Al principio, pensé que esos videos eran un montaje. No me gusta nada la idea de que grabar en las salas de cine se haya vuelto tan común (por eso no compartiré ninguno de esos videos aquí), pero seguramente ver "The Odyssey" en 4DX no es como una atracción de tobogán acuático muy oscura en Six Flags… ¿o sí?

Después de ceder a la curiosidad y comprarme un boleto, puedo confirmar con alegría que los TikToks no mienten. No solo creo que mi experiencia 4DX fue mi visita al cine favorita de 2026 hasta ahora, sino que, tras haber visto "The Odyssey" en tres formatos diferentes —DCP estándar, IMAX 70 mm y ahora 4DX—, puedo confirmar que el 4DX gana por un amplio margen.

Antes de que pienses que me han dado demasiados golpes en la cabeza con lo de Grecia —¿acaso no es superior el formato IMAX original de Christopher Nolan?—, déjame explicarte mi razonamiento. Esto es lo que necesitas saber sobre el 4DX, mi reseña de la película en este formato y las cinco escenas más brutales, que, en mi opinión, por sí solas ya valen el precio de tu boleto.

The Odyssey en 4DX: básicos

The Odyssey | Official New Trailer - YouTube Watch On

Las proyecciones en 4DX son casi tan escasas como las de IMAX 70 mm. Hay relativamente pocas pantallas 790 en todo el mundo, lo que significa que, si no vives en una gran ciudad que cuente con una, tendrás que sumar el costo del viaje al precio de la entrada.

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Ese precio también es el más elevado de los tres formatos. Aquí en México el costo de mis tres opciones para ver "The Odyssey" es el siguiente:

Proyección estándar: $80 MXN y $110 MXN

Proyección en IMAX 70 mm: $180 MXN a $240 MXN

Proyección en 4DX: $170 MXN y $230 MXN

Nota: Te recomendamos verificar los costos de tu localidad, ya que suelen variar de acuerdo con su ubicación, cine, entre otras cosas.

He dejado fuera algunos otros formatos en los que no he visto The Odyssey, como 70 mm, IMAX y Superscreen. También vale la pena señalar que, gracias a mi querida membresía de Cineworld, solo tuve que pagar 6 libras esterlinas adicionales por la función en 4DX, además de mi cuota mensual.

¿Creo que la experiencia vale el precio completo? Sí y no. El costo de una función en 4DX es exageradamente alto y no creo que sea la mejor forma de ver la película por primera vez. Estarías demasiado ocupado preocupándote por dónde terminaron tus nachos como para seguir el hilo de si Robert Pattinson interpreta a Antínoo o a Agamenón.