FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE llegará oficialmente a Switch 2 y Xbox con extras exclusivos

¡Es oficial! Final Fantasy VII Remake Intergrade llegará a Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, y PC con Xbox Play Anywhere el próximo 22 de enero de 2026.

El juego está ya disponible para su preventa aquí para Nintendo Switch 2 y aquí para Xbox Series X|S, así como en tiendas participantes.

Además de llegar a nuevas plataformas, los creadores de FINAL FANTASY VII REMAKE han agregado una nueva característica exclusiva llamada "Streamlined Progression", haciendo de esta la forma más accesible de vivir esta aventura. El sistema "Streamlined Progression" permite tener MP y HP ilimitado en todo momento, así como "limit" y ATB ilimitado durante las batallas, 9,999 de daño, una adquisición de armas más sencilla, y más para que los jugadores se puedan enfocar en la historia y el estilo de combate híbrido.

En preparación para esta aventura, los jugadores pueden pre ordenar hoy para recibir bonificaciones, que incluyen:

El juego original de FINAL FANTASY VII – Por tiempo limitado, aquellos que realicen su preventa de la versión digital de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE en Nintendo Switch 2 y Xbox Series X|S, así como Xbox en PC recibirán el juego original de FINAL FANTASY VII. Los jugadores de Xbox podrán descargar y jugar el legendario FINAL FANTASY VII después de su compra, mientras que los jugadores de Nintendo Switch 2 podrán comenzar a jugarlo a partir del 22 de enero del 2026. Esta bonificación estará disponible por tiempo limitado y terminará el 31 de enero del 2026. Para más detalles, checa más detalles de esta promoción en las tiendas digitales.

Un punto de inicio ideal para todos, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE es una impresionante reimaginación de uno de los juegos más queridos dentro de la franquicia de FINAL FANTASY. Construida desde cero por visionarios creadores de la modernidad, el juego combina tecnología de punta con una perspectiva nueva para otorgar una experiencia emotiva y cinemática que resuena con la audiencia. Con visuales impactantes, gameplay intuitivo, y un combate estratégico, esta entrega permite que tanto los fanáticos como los nuevos jugadores lo disfruten. Incluso aquellos que no conocen la franquicia quedarán inmersos por esta historia atemporal que se siente tanto épica como íntima - una pieza maestra de la modernidad.

En FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, los jugadores siguen la historia de un ex-SOLDIER que se transformó en un mercenario, Cloud Strife, mientras ayuda al grupo de resistencia Avalanche en la ciudad con energía de mako, Midgar. En su lucha en contra de la compañía eléctrica Shinra, Cloud y sus acompañantes caen en una pelea aún más grande para determinar el destino del planeta. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE trae consigo el FF7R EPISODE INTERmission, un arco de historia que nos pone en los zapatos de la ninja de Wutai, Yuffie Kisaragi, mientras se infiltra a la ciudad de Midgar durante los eventos del juego base.

Como parte de la promesa de una estrategia multiplataforma, SQUARE ENIX se ha enfocado en traer sus juegos a más jugadores de todo el mundo, el resto de la serie de juegos dentro del proyecto FINAL FANTASY VII remake también llegará de forma eventual a Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, además de PlayStation 5 y PC. La tercera parte de la trilogía continua su producción para culminar con la serie.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE estará disponible en Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, y Xbox en PC el 22 de enero del 2026.