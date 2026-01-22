Este mes llegan juegos fantásticos a Xbox Game Pass. Estos son los que recomiendo probar primero

A lo largo de enero y principios de febrero llegarán un montón de juegos a Xbox Game Pass.

Entre ellos se incluyen Warhammer 40,000: Space Marine 2, Resident Evil Village y MySims: Cozy Bundle.

Los suscriptores también podrán jugar a Death Stranding Director’s Cut y mucho más.

Xbox ha anunciado la próxima tanda de títulos que llegarán al servicio de suscripción Game Pass, y entre ellos hay algunas experiencias excelentes que puedo recomendar personalmente.

Para mí, lo más destacado de este mes es, sin duda, la llegada de Warhammer 40,000: Space Marine 2 el 29 de enero. Este shooter en tercera persona fue sin duda uno de mis lanzamientos favoritos de 2024, ya que ofrece una acción a la antigua usanza que no adolece de la sobrecarga de la mayoría de los juegos modernos.

Juegas como uno de los temibles Space Marines del oscuro universo de Warhammer 40,000, acabando con los enemigos con poderosas armas a distancia y cuerpo a cuerpo. Es inmensamente satisfactorio y hay un montón de modos diferentes para probar, incluyendo una sólida historia para un solo jugador, una campaña cooperativa distintiva e incluso algún modo multijugador PvP.

También te recomiendo MySims: Cozy Bundle, un pack doble que contiene los antiguos spin-offs de Los Sims, MySims y MySims Kingdom. Ambos son pequeños y encantadores juegos que se parecen más a Animal Crossing que a los típicos juegos de Los Sims, por lo que son perfectos si quieres títulos relajantes en los que sumergirte durante unas horas después del trabajo.

Llegará el 29 de enero, pero si no quieres esperar tanto para jugar, vale la pena echarle un vistazo a Resident Evil Village, cuya próxima entrega, Resident Evil Requiem, se lanzará el mes que viene.

Por supuesto, se trata de un juego de terror y supervivencia, así que no es para ti si no te gustan los sustos, pero sigue siendo una experiencia muy divertida con algunos momentos magníficos. ¡Ya puedes jugar!

Esto es solo una pequeña parte de los juegos que llegarán pronto a Game Pass. Puedes consultar la lista completa a continuación y ver qué nivel de Game Pass necesitas para acceder a ellos.

20 de enero:

Resident Evil Village: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass para PC

MIO: Memories in Orbit: Game Pass Ultimate, Game Pass para PC

Enero 21:

Death Stranding Director’s Cut: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

RoadCraft: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ninja Gaiden Ragebound: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Enero 26:

The Talos Principle 2 – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Enero 28:

Anno: Mutationem – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Drop Duchy – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Enero 29:

MySims: Cozy Bundle – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Febrero 2:

Indika – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

