Cómo cancelar Xbox Game Pass en PC, consola y la aplicación: paso a paso para dar de baja el servicio si estás harto de las subidas de precio

¿Eres de los que está pensando en si continuar o cancelar tu suscripción a Xbox Game Pass después del anuncio de sus nuevos costos y planes? De ser así, llegaron al lugar indicado.

Como sabemos, Xbox Game Pass es ideal para los jugadores voraces, pero si no tienes tiempo para jugar a todos los mejores juegos de Xbox Game Pass, o incluso a algunos de ellos, o si quieres reducir los costos, el servicio pierde rápidamente su valor. Y, sinceramente, las subidas de precio y los cambios que hemos visto en el servicio durante esta generación han afectado en cierta medida a su propuesta de valor.

Afortunadamente, darse de baja de Xbox Game Pass es fácil; solo necesitas la información de inicio de sesión de tu cuenta de Microsoft que tiene Xbox Game Pass y tu PC o Mac, y listo.

Por supuesto, antes de empezar, vale la pena señalar que no puedes simplemente borrar todos los juegos que descargaste del servicio: una vez que tu suscripción haya terminado, no podrás jugar a ninguno de los juegos que descargaste a través del servicio Xbox Game Pass. Por lo tanto, si estás en medio de uno de esos juegos, debes terminarlo rápidamente antes de continuar.

¿Cómo cancelar en PC?

1. Diríjase al sitio web de Microsoft e inicie sesión

Dirígete al sitio web de Microsoft para cancelar tu cuenta.

Desde allí, haz clic en el enlace de inicio de sesión situado en la esquina superior derecha de la página e inicia sesión con la información de tu cuenta de Microsoft (es decir, el correo electrónico que utilizaste para registrarte en una cuenta Xbox).

Paso a paso - PC Dirígete a Microsoft.com. Inicia sesión en tu cuenta de Microsoft. Haz clic en "Mi cuenta de Microsoft". Haz clic en Servicios y suscripciones. En Xbox Game Pass, haz clic en Administrar y, a continuación, en Cancelar.

2. Ve a Mi cuenta de Microsoft para ver sus suscripciones activas

Una vez que hayas iniciado sesión, puedes hacer clic en tu nombre en la esquina superior derecha y, a continuación, hacer clic en el enlace «Mi cuenta de Microsoft» resaltado en azul.

En la parte superior de la página siguiente, deberías ver una larga barra de navegación con los subtítulos Cuenta, Tu información, Privacidad, Seguridad, Recompensas, Pago y facturación, y Servicios y suscripciones. Haz clic en el último.

La siguiente pantalla le permitirá administrar sus suscripciones, lo que le permitirá cancelar Xbox Game Pass.

¿Cómo cancelar Xbox Game Pass en la consola?

1. Encienda su consola y vaya a la configuración

Hoy en día también es fácil cancelar en tu consola Xbox, independientemente de si es una Series X, Series S o una Xbox One más antigua.

En primer lugar, simplemente enciende tu consola y comienza presionando el botón Xbox cuando estés en la pantalla de inicio. A continuación, ve a la configuración.

Paso a paso: consola En el menú de inicio, presiona el botón Xbox. Selecciona Perfil. Selecciona Configuración. Selecciona Cuentas. Selecciona Suscripciones. Presiona Cancelar.

2. Ve a Cuentas, busca Suscripciones y, a continuación, cancela

Una vez que haya accedido a la configuración, vaya al submenú Cuentas, luego a Suscripciones, y allí verá un botón Cancelar claro y sencillo en el que deberá hacer clic.

¿Cómo cancelar Xbox Game Pass en la aplicación?

1. Inicie sesión, seleccione su perfil y, a continuación, pulse el icono de configuración

Por suerte, también puedes cancelar Xbox Game Pass a través de la práctica aplicación móvil Xbox, que es muy cómoda.

Suponiendo que hayas iniciado sesión en la aplicación, primero pulsa el icono de tu perfil en la parte superior izquierda y, a continuación, el icono de engranaje en la parte superior derecha.

Paso a paso: aplicación Ve a Inicio. Haz clic en el ícono de tu perfil en la parte superior izquierda. Haz clic en el ícono de engranaje en la parte superior derecha. Selecciona Mis suscripciones. Haz clic en Administrar. Serás redirigido a la misma página que en la computadora en el navegador de tu celular. Inicia sesión si es necesario. En Xbox Game Pass, haz clic en Administrar y luego en Cancelar.

Ve a Mis suscripciones, pulsa Administrar y, a continuación, sigue el paso 5 para PC

A continuación, haz clic en «Mis suscripciones» para encontrar el botón «Administrar» y haz clic en él.

Se te redirigirá al sitio web de Microsoft en el navegador de tu celular y podrás seguir los mismos pasos que en la computadora. En resumen, vuelve a iniciar sesión si es necesario, luego, en Xbox Game Pass, haz clic en "Administrar" y, a continuación, en "Cancelar".