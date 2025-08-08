Contraband, de Avalanche Studios, parece haber desaparecido

El juego solo recibió un tráiler CG dirigido al público

No ha habido noticias sobre el juego en los cuatro años transcurridos desde su anuncio

¿Xbox sigue cancelando juegos? Desafortunadamente, la respuesta es sí, y el título en turno sería "Contraband", un juego que tal vez ni recuerdas, ya que solo lo vimos una vez en forma de tráiler en CGI.

Contraband, desarrollado por Avalanche Studios —creadores de Just Cause y Mad Max—, fue revelado por primera vez en 2021, acompañado de un tráiler que no mostraba mucho más allá de su ambientación setentera y áspera.

Según un reporte inicial de Bloomberg, parece que Contraband ha sido cancelado o, al menos, su desarrollo se ha detenido por ahora. El periodista Jason Schreier afirma que el proyecto se canceló “tras cuatro años de silencio absoluto”.

Avalanche Studios confirmó la noticia en su propio sitio web, diciendo: “En los últimos años, Avalanche Studios Group y Xbox Game Studios Publishing han colaborado en Contraband. El desarrollo activo se ha detenido mientras evaluamos el futuro del proyecto. Agradecemos el entusiasmo que hemos visto por parte de la comunidad desde que lo anunciamos y daremos una actualización sobre lo que sigue tan pronto como podamos.”

A estas alturas, la cancelación quizá no resulte tan sorprendente para Contraband, pero, aun así, no deja bien parada a Xbox. La compañía canceló recientemente otros dos juegos de alto perfil: Everwild de Rare y el reinicio de Perfect Dark de The Initiative. Esto se suma a otra reciente ola de despidos masivos, donde miles de empleados en varios estudios fueron despedidos.

En julio pasado, Phil Spencer, jefe de Xbox, describió estas acciones como “decisiones difíciles”, asegurando que la “plataforma, hardware y hoja de ruta de juegos de Xbox nunca habían sido tan sólidos”, a pesar de la aparente inestabilidad bajo el paraguas de Xbox Game Studios.

