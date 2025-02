Uno de mis juegos FPS favoritos de todos los tiempos está gratis con Amazon Prime

¿Creen que aprovechan al máximo su suscripción a Amazon Prime? Sí su respuesta fue sí, seguramente saben que incluye un catálogo de juegos bastante extenso y que se actualiza constantemente.

Cabe destacar que no se trata de las típicas pruebas o demos de juegos, sino de juegos completos que puedes conservar aunque finalice tu suscripción. Si ya pagas por Amazon Prime, deberías echarle un vistazo de vez en cuando.

Yo incluso he utilizado Prime Gaming para ahorrar dinero, ya que me he hecho con bastantes juegos que de otro modo habría comprado en los últimos años. Los juegos se proporcionan mediante claves que puedes canjear en las mejores plataformas, como Epic Games Store y GoG, o añadir a tu biblioteca en el propio lanzador de juegos para PC de Amazon.

Sin embargo, no podrás hacerte con los juegos a través de Prime Gaming si no estás suscrito a Amazon Prime. Si estás interesado en suscribirte, los nuevos clientes pueden solicitar un mes de prueba gratuito (tiempo suficiente para hacerse con una selección de juegos bastante decente) y consultar los precios mensuales y anuales más recientes a continuación.

No te pierdas BioShock Infinite Complete Edition, The Talos Principle: Gold Edition, y mucho más

Para mí, la estrella de esta semana es Bioshock Infinite Complete Edition. Bioshock Infinite es sin duda uno de mis juegos de acción en primera persona favoritos de todos los tiempos, y es esencial si eres fan del género, con una historia alucinante que seguro que se te quedará grabada mucho después de que pasen los créditos.

Sin hacer demasiados spoilers, está ambientado en 1912 y encarnas al detective Booker DeWitt, caído en desgracia, que es enviado a la increíble ciudad voladora de Columbia en una misión para intentar rescatar a una joven y, de paso, saldar una insalvable deuda de juego.

Las cosas no tardarán en torcerse y tendrás que abrirte paso por la ciudad armado con todo tipo de armas de 1900 y un puñado de habilidades mágicas que te permitirán desde quemar vivos a tus enemigos hasta invocar ejércitos de cuervos voraces con sólo chasquear un dedo.

Esta versión Complete Edition también viene repleta de DLC, con armas adicionales y modos de desafío exclusivos. También incluye los dos episodios de la expansión Burial at Sea, que amplía algunos elementos de la historia en un entorno que hará las delicias de los fans de Bioshock.

Por si esto fuera poco, Bioshock 2 Remastered también está disponible. Se desarrolla en la ruinosa ciudad subterránea de Rapture y es una mezcla similar de correr y disparar basada en la historia. Esta remasterización, una versión mejorada de la versión original de 2010, se beneficia de algunas mejoras visuales.

Si quieres cambiar un poco de ritmo, prueba también The Talos Principle: Gold Edition. Se trata de un juego de puzles de ciencia ficción en primera persona con más de 120 desafíos que superar. En ellos tendrás que manipular desde drones voladores hasta rayos láser e incluso el propio tiempo, todo ello mientras descubres una intrigante historia sobre tu propósito y el futuro de la humanidad.

Este es otro juego que viene con todos sus DLC, en este caso la expansión narrativa Road to Gehenna, que incluye cuatro episodios totalmente nuevos para probar y montones de contenido adicional. Los juegos gratis siempre son buenos, pero los juegos gratis con todos sus DLC para un entretenimiento aún mayor son aún mejores, así que un gran espaldarazo para Amazon.

Por otra parte, no deberías perderte Elite Dangerous, una aventura espacial de mundo abierto que te ofrece toda una galaxia por explorar. También está el enorme RPG The Outer Worlds, al que he dedicado más de 40 horas hasta ahora. Esto es todo lo que necesitas para el fin de semana.

Para hacer tu selección y ver el resto de juegos incluidos, dirígete a la página principal de Prime Gaming e inicia sesión con tu cuenta de Amazon.