Un leaker confiable afirma que habrá PlayStation 6 portátil con una de las características favoritas de Nintendo Switch 2

Una PlayStation 6 portátil está supuestamente en camino

La información proviene de un leaker de hardware fiable

La portátil será supuestamente como la Nintendo Switch 2 y compatible con un dock

¡Atención! Un filtrados "confiable" de hardware afirma que Sony estaría trabajando en una versión portátil de la PlayStation 6, y podría dejar por los suelos a Nintendo Switch 2.

Esta información procede del canal de YouTube "Moore's Law is Dead", que ya ha dado detalles precisos del hardware de PlayStation antes de su presentación oficial.

La consola portátil estará supuestamente impulsada por un sistema en un chip (SoC) de AMD cuyo nombre en clave es "Canis". El filtrador afirma que Canis contará con cuatro núcleos Zen 6c y dos núcleos Zen 6 de bajo consumo para ejecutar las tareas del sistema.

Al parecer, se combinará con una GPU RDNA 5 16x Compute Unit.

Curiosamente, el filtrador afirma que la portátil será compatible con un dock, una de mis características favoritas de Nintendo Switch 2. En el modo portátil, la GPU funcionará a 1,2 GHz, que aumentará a 1,65 GHz cuando esté acoplada para, presumiblemente, permitir una mayor resolución de salida.

También especulan sobre el precio potencial, argumentando que rondará los 500 dólares para competir con la Switch 2.

Dado el elevado coste de otro hardware de Sony, creo que esta predicción de precio podría ser un poco descabellada, pero tendremos que esperar y ver.

En noticias relacionadas, la compañía reveló recientemente una pizarra de hardware Ghost of Yōtei PS5 de alto precio y anunció que aumentaría el precio de la consola en 50 dólares en Estados Unidos.