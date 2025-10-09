¡Sorpresa! Se acerca una nueva actualización de Clair Obscur: Expedition 33, que pondrá a prueba a los jugadores avanzados y tentará al resto de nosotros a volver al sombrío mundo de Lumiere
Sandfall está cocinando.
- Clair Obscur: Expedition 33 recibirá una nueva actualización para celebrar los 5 millones de copias vendidas.
- La actualización añadirá un nuevo entorno jugable, enemigos y jefes finales.
- Sandfall también ha adelantado que "hay más por venir...".
¿Eres fan de "hueso colorado" de Clair Obscur: Expedition 33? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues Sandfall Interactive anunció una actualización con nuevo contenido jugable.
El estudio ha anunciado la actualización en una nueva entrada de blog, junto con la noticia de que el juego ha vendido cinco millones de copias, cinco meses después de su lanzamiento. Para celebrar este logro, Sandfall está preparando algo especial para los fans.
"Para celebrar este hito, estamos trabajando en una actualización del juego para todas las plataformas que incluirá varias novedades y actualizaciones como AGRADECIMIENTO", ha declarado Sandfall.
Aunque no podemos estar seguros del tamaño de la actualización, Sandfall ha confirmado que incluirá una gran cantidad de contenido jugable, incluido un nuevo entorno, "que llevará a los personajes de Expedition 33 a una ubicación completamente nueva con nuevos enemigos y sorpresas por descubrir".
THANK YOU, from @SandfallGames!We've been working on bringing you a few updates, some of the highlights being:🌳 New playable environment⚔️ New late-game boss battles👕 New costumes
También habrá nuevas y desafiantes batallas contra jefes para los jugadores avanzados, así como nuevos trajes para los miembros de la Expedición 33, y se añadirán nuevas localizaciones de texto e interfaz de usuario para checo, ucraniano, español latinoamericano, turco, vietnamita, tailandés e indonesio.
Sandfall también insinuó que «hay más por venir...».
El desarrollador aún no ha revelado ningún detalle específico sobre lo que podemos esperar en cuanto al contenido de la historia, ni si habrá alguna novedad al respecto.
Sin embargo, a juzgar por la imagen promocional que ha compartido el estudio, en la que se ve una colección de juguetes infantiles y un cuaderno de dibujo con un boceto de un Gestral, la actualización podría centrarse en la familia Dessendre, o al menos en los tres hijos de los Dessendre.
Clair Obscur también recibió una opción de reintento de batalla en una actualización separada en julio, que permite a los jugadores reintentar rápidamente una batalla fallida.
En cuanto al futuro de Sandfall, el director de Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, ha confirmado que el juego es el primero de una nueva franquicia e incluso ha adelantado que habrá contenido descargable (DLC) para Expedition 33.
