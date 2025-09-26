SILENT HILL f ya está aquí: el clásico del horror psicológico renace con un giro japonés

¡La espera terminó! Silent Hill f ya está disponible en tus plataformas y consolas favoritas, incluyendo PlayStation 5, XBOX Series X|S, Steam, Epic Games y Microsoft Windows, con edición física Day One y ediciones digitales Standard y Deluxe.

Los jugadores pueden descubrir un nuevo título de horror psicológico ambientado en Japón en la década de los sesenta y sumergirse para encontrar la belleza en el terror.

SILENT HILL f marca la primera entrada ambientada en Japón para la serie SILENT HILL. Al ofrecer una experiencia de terror psicológico, los jugadores pueden sumergirse en una narrativa inolvidable de Ryukishi07 basada en una visión artística "hermosa, pero horrible".

La visión narrativa de Ryukishi07, junto con los diseños de criaturas y personajes de kera, obliga a los jugadores a embarcarse en un viaje inquietantemente hermoso y a la vez estremecedor. Compuesta por el legendario Akira Yamaoka y Kensuke Inage, la banda sonora y el diseño de audio complementan la experiencia de juego con un impacto inmenso y tenso.

Los jugadores asumen el papel de Shimizu Hinako, una estudiante de secundaria que lucha bajo la presión de las expectativas de la sociedad. Mientras deambula por su ciudad natal, Ebisugaoka, una misteriosa niebla aparece, cubre la ciudad y revela una transformación perturbadora. Hinako debe enfrentar criaturas horribles, descubrir misterios y enfrentar decisiones traumáticas que influirán en su destino.

Edición física Day One, ediciones digitales Standard y Deluxe:

Las ediciones digitales Standard y Deluxe de SILENT HILL f otorgan bonificaciones digitales únicas que incluyen trajes, una mini banda sonora y material artístico digital. La edición digital Standard está disponible para la compra, al igual que la edición física Day One, incluidos los artículos de bonificación por compra anticipada, mientras que la edición digital Deluxe viene como descarga digital. Después del lanzamiento, los jugadores pueden comprar la versión mejorada Deluxe para potenciar su juego con las bonificaciones de esta edición.

La tienda en línea OKS Gear ha sido recién abastecida con nuevos productos exclusivos para celebrar el lanzamiento de SILENT HILL f.