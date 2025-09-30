Silent Hill f ofrece una de las mejores experiencias New Game Plus de este año, pero esa no es la única razón por la que debes jugarlo

Sin duda, Silent Hill f, la entrega más reciente de la exitosa saga de Konami es el juego más fascinante de todo el año.

Desde su inquietante trasfondo y sus vínculos con la mitología japonesa, hasta su extraño y desconcertante elenco de personajes, cada recorrido por las brumosas calles de la rural Ebisugaoka revela importantes secretos sobre la ciudad y sus habitantes.

¡Atención, spoiler! En este artículo, he intentado reducir al mínimo los spoilers sobre Silent Hill f. Sin embargo, si no estás familiarizado con el juego, te recomiendo encarecidamente que no leas este artículo antes de jugar, ya que menciono elementos narrativos y temas que solo se revelan una vez que te has adentrado en la historia. Considera esto una pequeña advertencia sobre spoilers si tienes el más mínimo interés en Silent Hill f.

No se trata solo del típico caso de detectar momentos premonitorios al repetir partidas, aunque sin duda hay muchos de esos. Más bien, Silent Hill f tiene una de las mejores implementaciones de New Game Plus que he jugado en mucho tiempo. Siguiendo el ejemplo de Nier, Silent Hill f exige que lo juegues varias veces para poder completar el rompecabezas.

Sin embargo, no es tan pesado como parece. El New Game Plus en Silent Hill f cambia considerablemente las cosas. Muchas escenas cinemáticas se desarrollan de forma diferente, la ubicación de los enemigos puede variar, se abren áreas completamente nuevas y algunos rompecabezas incluso tienen soluciones diferentes con las que lidiar. Aunque la estructura principal del juego sigue ahí, todos estos elementos garantizan que nunca se sepa muy bien qué esperar en las partidas posteriores.

Pero no es solo el enfoque de Silent Hill f hacia New Game Plus lo que me hace alabarlo. Incluso para los estándares de la serie, su trama es abrumadoramente sombría. Misoginia, adicción a las drogas, abandono y control. Todo ello da forma a las vidas de los trágicos protagonistas del juego, y es a la vez gratificante y desgarrador ver a la protagonista, Shimizu Hinako, luchar contra los horrores para superar sus demonios personales.

Silent Hill f podría ser mi juego del año, aunque solo sea porque su totalidad vive gratis en mi cabeza.

Adaptarse

Si no estás familiarizado con el juego, primero que nada, considera jugarlo tú mismo. No quisiera arruinarte la experiencia aquí. Silent Hill f no se desarrolla en el pueblo ficticio ubicado en Maine, EE. UU., como suele ser el caso. En su lugar, somos transportados a la Japón de los años 60, específicamente a Ebisugaoka, un tranquilo —y también ficticio— pueblo rural.

Nuestra protagonista es Shimizu Hinako, una estudiante de preparatoria que desprecia las demandas y expectativas de las normas patriarcales de la época. Su rechazo a jugar con muñecas y su preferencia por convivir con niños provocaron que fuera marginada desde pequeña. Al crecer, Hinako y su mejor amigo Shu, por ejemplo, solían jugar a “Space Wars”, un elaborado juego de fantasía en el que luchaban contra una fuerza alienígena imaginaria.

El diario de Hinako, que consultas para conocer más sobre los personajes, ubicaciones y notas relacionadas con acertijos, está completamente escrito por ella. No solo descubrimos que es una excelente dibujante, sino que tampoco duda en expresar sus quejas y frustraciones con respecto a Ebisugaoka, sus padres e incluso sus amigos, hasta cierto punto.

Algo que me parece realmente ingenioso del personaje de Hinako es cómo su personalidad se entrelaza de forma natural con sus habilidades como protagonista de un survival horror. Su pasado como atleta galardonada en atletismo explica en gran medida su resistencia casi inagotable y su capacidad para defenderse en combate.

Al igual que Harry, James y Heather antes que ella en el pueblo de Silent Hill, la “maldición” que cae sobre Ebisugaoka parece estar moldeada a partir del pasado de Hinako, sus miedos y los momentos traumáticos que ha vivido. En casa, su padre es un alcohólico abusivo, mientras que su madre es alguien a quien describe como “lamentable”, viviendo débilmente a la sombra de su esposo. Es una existencia sombría que amenaza con consumirla en cada oportunidad.

Cuento del zorro

Los horrores a los que Hinako se enfrenta en Ebisugaoka —desde muñecas armadas con cuchillos hasta espantapájaros vestidos con uniformes escolares— ni siquiera se acercan a ser lo más aterrador de Silent Hill f. La vida doméstica y social de Hinako es una cosa, pero la insidiosa obsesión del pueblo con la superstición también se manifiesta para convertir su existencia en un auténtico infierno.

Podría decirse que la fuerza antagonista principal en Silent Hill f es —como suele ocurrir en esta serie— una especie de culto sobrenatural, conocido comúnmente como el Clan del Zorro (Fox Clan). Habitan un extraño reino de otro mundo al que Hinako es transportada a lo largo de la historia cada vez que pierde el conocimiento.

Aprovechando las paranoicas supersticiones de Ebisugaoka y su reverencia hacia los zorros como criaturas sagradas, el clan parece ser una entidad conocida, según se puede deducir de los documentos esparcidos por el pueblo. Su objetivo principal es secuestrar a chicas jóvenes, convertirlas en esposas y, finalmente, ofrecerlas como sacrificios. En pocas palabras, son despreciables.

En esencia, este es el conflicto central del viaje de Hinako: una fuerza tan poderosa que puede lograr despojar de su identidad —tanto física como metafóricamente— incluso a alguien tan independiente como ella. Mi corazón se hundía cada vez que Hinako entraba en el extraño reino del Clan del Zorro, porque inevitablemente terminaba perdiendo una parte de sí misma (una vez más, tanto física como metafóricamente) al servicio de sus objetivos.

El viaje de Hinako es profundamente perturbador. Lo cual no es sorprendente, considerando las obras anteriores del guionista principal Ryukishi07, incluyendo la impactante serie de novelas visuales Higurashi When They Cry, que aborda temas similares.

Sin embargo, hay al menos un rayo de esperanza, ya que con cada partida en Nuevo Juego Plus después de tu primera experiencia, te acercas cada vez más a la verdad detrás de Ebisugaoka.

Una y otra vez

(Image credit: Konami)

La propuesta de Silent Hill f con el Nuevo Juego Plus (NG+) es increíblemente refrescante, especialmente en una era del gaming en la que este modo suele tratarse como una ocurrencia de último minuto o, peor aún, se reserva para una actualización posterior al lanzamiento.

En Silent Hill f, el NG+ incluye todos los elementos habituales: conservarás cosas como tu inventario, mejoras de estadísticas, documentos, omamori que otorgan habilidades, entradas del diario y ciertos objetos clave.

Sin embargo, aquí el Nuevo Juego Plus no es solo un modo extra; no se trata únicamente de que puedas vengarte de los horrores monstruosos de Silent Hill f con una Hinako mucho más poderosa. No, en este caso, las partidas posteriores en NG+ son absolutamente necesarias si quieres descubrir la totalidad de la narrativa del juego. Nuevamente, es un enfoque similar al que usan Nier Replicant y Nier Automata con sus múltiples partidas.

Silent Hill f cuenta con cuatro finales en total (bueno, cinco si contamos el final broma del OVNI), y el último de ellos es la “conclusión verdadera”. Pero para llegar a ese desenlace, deberás haber presenciado al menos otros dos finales, incluido el que está bloqueado en tu primera partida.

Y el camino para llegar hasta allí es toda una experiencia. Las cinemáticas se amplían, ofreciendo contexto adicional y detalles ocultos. Puedes recolectar nuevos documentos que arrojan luz sobre el pueblo y su historia. También hay nuevas habitaciones por descubrir, nuevos sustos que te tomarán por sorpresa y un profundo sentimiento de inquietud, ya que áreas que antes parecían simples escenarios cobran vida con detalles aterradores (un cierto santuario que puedes encontrar temprano en el juego es un buen ejemplo).

También hay excelentes mejoras de calidad de vida. La guía de finales en el menú principal (a la que puedes acceder tras completar el juego por primera vez) muestra los requisitos para alcanzar cada desenlace. Y si quieres acelerar el progreso saltando cinemáticas, aparecerá un mensaje que te indicará si la escena que estás viendo ha cambiado en algún aspecto, señalando si es nueva o no.

Simplemente no puedo tener suficiente de Silent Hill f. Es uno de los mejores juegos de terror que he jugado en los últimos años y se gana un lugar sólido en mi top 3 de títulos de Silent Hill, junto al Silent Hill 2 original y Silent Hill 3. El escenario rural japonés es un cambio tremendamente refrescante, y la integración de la historia y mitología del país se adapta perfectamente al estilo de horror característico del juego.

Si estás buscando una experiencia de terror profundamente impactante e inolvidable para esta temporada de Halloween, no puedo recomendar Silent Hill f lo suficiente. Ya puedes conseguirlo para PS5, Xbox Series X, Series S y PC a través de Steam.