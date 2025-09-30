Un nuevo anuncio de Halo parece inminente mientras Halo Studios adelanta un panel de 'análisis profundo' el próximo mes
¿Qué es lo que viene para Halo?
- Halo Studios ha confirmado que realizará un panel de "análisis profundo" en el Campeonato Mundial de Halo 2025 el 24 de octubre.
- El desarrollador dice que los fans "no querrán perdérselo".
- El panel finalmente podría revelar en qué ha estado trabajando el estudio propiedad de Microsoft.
El futuro de Halo podría revelarse el próximo mes, cuando Halo Studios confirme un nuevo panel de "análisis profundo" que, con suerte, anunciará en qué ha estado trabajando el desarrollador.
En una nueva publicación de blog en Halo Waypoint , el desarrollador dijo que organizará un panel en el evento de deportes electrónicos Halo World Championship 2025 el 24 de octubre que los fanáticos "no querrán perderse".
" En junio le informamos a la comunidad que continuaríamos la conversación del HaloWC del año pasado y el video 'A New Dawn' y compartiríamos más sobre lo que hemos estado trabajando", escribió Halo Studios.
"Al igual que el año pasado, estaremos en el escenario principal para hablar de ello, pero este año también tenemos planeado un panel de análisis profundo en el escenario comunitario que no te querrás perder".
El estudio no compartió más detalles, pero ha pasado un tiempo desde que tuvimos noticias sustanciales de Halo .
Durante el Campeonato Mundial de Halo 2024, en octubre pasado, 343 Industries anunció que había cambiado su nombre a Halo Studios y confirmó que múltiples proyectos estaban en desarrollo.
En ese momento, se reveló que el desarrollador abandonaría el motor Slipspace de Halo Infinite para usar Unreal Engine. ¿Podría el próximo panel ofrecer finalmente un vistazo a lo que ha estado desarrollando el estudio de Microsoft ? Eso espero.
Los rumores sobre la llegada de Halo: The Master Chief Collection a PS5 y Nintendo Switch 2 han estado circulando durante un tiempo, junto con Microsoft Flight Simulator 2024 , que recientemente recibió una fecha de lanzamiento para PS5 .
El Campeonato Mundial de Halo 2025 sin duda sería un buen lugar para anunciar que existen dichos ports.
