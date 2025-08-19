Shenmue III Enhanced: la versión definitiva del clásico de Yu Suzuki

¡Atención! Les tenemos increíbles noticias, pues el legendario creador de videojuegos Yu Suzuki y la editorial ININ Games anunciaron Shenmue III Enhanced, pero ¿de qué se trata?

Shenmue III Enhanced es la edición mejorada de la aclamada aventura que se mantiene fiel a sus raíces al tiempo que incorpora mejoras modernas. Con gráficos renovados, mejoras en el rendimiento y actualizaciones que facilitan la experiencia, Shenmue III Enhanced es la mejor forma de vivir la historia de Ryo, disponible para PC y PS5, y por primera vez para Xbox Series S y X y Nintendo (por confirmar).

Mejoras clave

Gráficos y rendimiento mejorados: texturas más nítidas, detalles más ricos, tiempos de carga más rápidos y una jugabilidad más fluida.

Mejora de texturas 4K: entornos y personajes refinados y más detallados.

Compatibilidad con DLSS/FSR: escalado de alta calidad sin sacrificar el rendimiento (solo en plataformas compatibles).

Mayor densidad de NPC: la ciudad de Niaowu parece más viva con más personajes poblando las calles.

Modo de cámara clásico: una perspectiva de cámara opcional inspirada en Shenmue I y II, junto con la vista moderna.

Ajustes en la jugabilidad: ajustes opcionales en el sistema de resistencia, restauración de la salud antes de los combates y reducción de las barreras económicas para una progresión más fluida.

Interacciones mejoradas: opciones para saltarse las escenas cinemáticas y las conversaciones, y ampliación del tiempo de respuesta en los QTE para una jugabilidad más accesible.

Mejoras en el menú y la experiencia de usuario: navegación optimizada y alertas de compra útiles.

Opcionalidad ante todo: todos los cambios importantes se pueden desactivar para preservar la experiencia original para los puristas.

Vuelve al mundo de Ryo Hazuki, ahora más vibrante, más receptivo y más accesible que nunca, guiado por la visión de Yu Suzuki.

Además, es importante mencionar que Shenmue III Enhanced se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo y PC (Steam y Epic Games Store).

Por si fuera poco, los propietarios del Shenmue III original para PS4 y PC podrán actualizar a la Enhanced Edition.