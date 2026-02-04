Resident Evil Requiem funciona tan bien en Nintendo Switch 2 que blasfemé en una habitación llena de mis compañeros

Recientemente, tuve la oportunidad de probar Resident Evil Requiem en una Nintendo Switch 2 y, a pesar de mis preocupaciones iniciales, me impresionó mucho la capacidad de esta consola híbrida para manejar un juego de terror y supervivencia tan exigente.

Durante la demostración, jugué la misma demo corta con Grace Ashcroft, la nueva incorporación a la serie, que probamos el año pasado en el Summer Games Fest, así que no me extenderé demasiado sobre el contenido del juego en sí. Sin embargo, debo decir que estoy muy impresionado con lo bien que la Switch de segunda generación de Nintendo puede manejar el juego, basándome en lo que he visto hasta ahora.

Como soy un cobarde absoluto con los juegos de terror, me encantaba la idea de que hubiera una caída significativa en la calidad y el rendimiento; tal vez sería lo suficientemente malo como para que pudiera superar mi miedo a la sangre realista y los sustos. Por desgracia, estaba muy equivocado; Resident Evil Requiem funciona muy bien en la Switch 2.

Una clase magistral sobre optimización

Abordemos primero el tema más delicado y esperemos que aquellos que se dirigen directamente a la sección de comentarios para criticarme se lo piensen dos veces. No, Resident Evil Requiem no funcionará tan bien en la Switch 2 como lo hará en hardware más potente, como la PlayStation 5 o la Xbox Series X. Si esto te sorprende, lamento darte la mala noticia, pero realmente no debería ser así.

Jugué con un Switch 2 Pro Controller en modo acoplado durante mi demo, navegando por un hospital abandonado y plagado de fantasmas como la indefensa (y dolorosamente lenta) Grace. Tanto la perspectiva en primera persona como en tercera persona eran claras y nítidas, las escenas cinemáticas eran fluidas y llenas de suspense, y los controles resultaban naturales y cómodos; un buen comienzo.

Por supuesto, no podemos tener cosas bonitas en el mundo de Resident Evil, así que el objetivo del juego es evitar a la criatura de pelo lacio que persigue a Grace por los angustiosos pasillos del hospital. Periódicamente, esta criatura irrumpe a través del techo o la pared durante una secuencia de persecución, esparciendo astillas de madera y polvo; efectos ambientales que la Switch 2 reproduce con facilidad y gran fidelidad. Estaba tan inmerso que, en una sala llena de compañeros y con un nivel saludable de ansiedad social latente, chillé como un ratón y grité pidiendo ayuda divina mientras huía para salvar mi vida en el juego. No fue mi mejor momento profesional.

En general, no noté ninguna caída de fotogramas ni problemas de rendimiento en la demo, lo cual es una hazaña impresionante que da fe de las capacidades de la Switch 2, siempre y cuando los juegos estén bien optimizados. Por lo tanto, la mayor parte del mérito recae en Capcom por su capacidad para realizar dicha optimización, así como por su impresionante motor RE Engine.

Naturalmente, hay algunas concesiones gráficas, más notables en texturas como el cabello y la piel, como descubrí en mi reciente partida de Assassin's Creed Shadows en Switch 2 y muchos otros juegos triple A en la consola. No es nada grave, pero tras probar ambos, diría que los gráficos se acercan más a los del remake de Resident Evil 4 en PlayStation 4 que a los de cualquier otro juego que haya probado en PlayStation 5. No es que sea imposible jugar, pero si valoras la fidelidad visual y/o quieres jugar principalmente en una pantalla grande, naturalmente te conviene más jugar en un hardware más potente.

Momento decisivo

Esto me lleva al segundo tema delicado: el modo portátil. La razón principal que veo que la mayoría de la gente cita para sacrificar la calidad de los juegos de gran presupuesto es la portabilidad de la Switch 2. Si tuviera que elegir un juego de terror como Resident Evil Requiem, sin duda preferiría poder meterme bajo las sábanas y jugar (léase: esconderme) allí.

Por desgracia, no tuve la oportunidad de probar el modo portátil durante mi demo, pero ese será el factor decisivo para determinar si las concesiones hechas en cuanto al rendimiento merecen la pena. El brillo, el reflejo y la claridad suponen, naturalmente, un reto para las pantallas más pequeñas, aunque si juegas a cualquier juego de Resident Evil bajo una luz intensa, probablemente le estés haciendo un flaco favor de todos modos.

Si yo fuera Capcom, habría dado prioridad a la progresión cruzada para este lanzamiento, dando a los jugadores total libertad para elegir entre jugar en modo portátil en la Switch 2 o en otra consola portátil como la Steam Deck. Sin embargo, el hecho de que la Switch 2 vaya a lanzar Resident Evil Requiem el mismo día que la PlayStation 5, la Xbox Series X y Series S y el PC es bastante importante tal y como están las cosas.

Dicho esto, si Capcom y Nintendo han sido capaces de aterrizar con éxito, podría ser un gran momento para la Switch 2, acercándola aún más a ser una opción viable y versátil para los juegos triple A con un rendimiento sólido, y mucho menos tiempo de espera para que lleguen las versiones.

Para los que en su día fueron socios cercanos (y exclusivos), Resident Evil Requiem en la Switch 2 también parece ser algo muy importante. Capcom y Nintendo han anunciado una variedad de emocionantes paquetes de lanzamiento y accesorios de marca, desde el emocionante paquete Resident Evil Requiem Generations (que también incluye Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition y Resident Evil Village Gold Edition), aunque por el momento es exclusivo para el Reino Unido, hasta la tarjeta microSD Express Card Resident Evil Requiem Special Edition para la Switch 2. También puedes reservar Resident Evil Requiem antes de su lanzamiento el 27 de febrero de 2026.

