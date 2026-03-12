Pokémon Pokopia está agotado en muchas tiendas importantes, pero realmente no es difícil entender por qué

Pokémon Pokopia parece estar agotándose en varias partes del mundo, y parece que muchos de los principales minoristas ya no tienen existencias.

En Estados Unidos, Amazon puso inicialmente a la venta Pokémon Pokopia por 69,99 dólares, pero el 9 de marzo subió repentinamente el precio del juego a 79,99 dólares. A pesar de ello, el título parece estar ahora «temporalmente agotado», al menos en el momento de escribir este artículo. Sin embargo, he detectado escasez fuera de Estados Unidos, ya que minoristas como Currys, Smyths Toys e incluso My Nintendo Store parecen no tener copias físicas disponibles en el Reino Unido.

Yo mismo tuve problemas para comprar el juego, ya que ninguna tienda física de mi ciudad tenía copias. Mis tiendas en línea habituales también parecían estar quedando sin existencias, lo que al principio me sorprendió, ya que no recuerdo la última vez que un juego nuevo que quería no estaba disponible.

En cualquier caso, esta escasez sugiere que las copias físicas no se suministraron en cantidad suficiente a los minoristas, y han comenzado a circular algunos informes que lo sugieren. Por supuesto, podría haber varias razones por las que determinados minoristas se hayan quedado sin existencias. Pero desde fuera, parece que, sobre todo, tanto Nintendo como The Pokémon Company subestimaron seriamente la acogida positiva de la crítica y los usuarios.

Ditto hace lo mismo que Animal Crossing, pero mejor

La distribución de un nuevo videojuego puede traer consigo ciertas complicaciones y, como mencioné anteriormente, podría haber varias razones que expliquen la escasez de Pokopia. Por ejemplo, es posible que las partes implicadas hayan subestimado el interés de los jugadores por los soportes físicos, aunque Pokopia sea, de forma controvertida, una tarjeta con clave de juego.

Pero el éxito de Pokopia, en términos de satisfacción de los usuarios, pero sobre todo por la aclamación de la crítica, ha superado quizás las expectativas. Al fin y al cabo, ¿quién hubiera pensado que Pokopia rivalizaría con Resident Evil Requiem por el juego mejor valorado de 2026... por no hablar de superar *comprueba sus notas* a todos y cada uno de los juegos de la serie Pokémon (al menos según la puntuación de la crítica)?

Por mucho que yo, entre otros, no previera el éxito generalizado de este spin-off, nuestra reseña de Pokopia, realizada por la excelente Josephine Watson, muestra exactamente por qué el juego ha sido tan exitoso.

Su ambiente de «simulador de vida acogedor» tiene un atractivo increíblemente generalizado, y la combinación del juego de encantadores diseños de personajes con diálogos cómicos parece estar ganando mucha popularidad en las redes sociales. Ya sea Charmander declarando que «frew up» o Bulbasaur exclamando «¡vamos a humedecer este lugar!», el encanto poco convencional de este juego es innegable.

Incluso en lo que respecta a los aspectos fundamentales, como el ciclo de juego de Pokopia, hay mucho que comentar sobre la aventura de construcción de islas de Ditto.

Nos entusiasmaron las amplias opciones de personalización, el mundo lleno de vida y la historia sorprendentemente cautivadora, e incluso le otorgamos al juego una ilustre calificación de cinco estrellas. Y claro, este juego puede parecer similar al Animal Crossing New Horizons de Nintendo, pero sentimos que Pokopia aprendió de ese título y, de hecho, lo superó en varios aspectos. Puedes leer la reseña completa para obtener más detalles.

Así que, en cierta medida, parece que la falta de copias físicas de Pokopia es un síntoma del éxito del juego. No es el peor problema que se puede tener, ¿verdad? Y, en general, esperemos que la calidad de esta entrega se refleje en futuros juegos, especialmente en los títulos principales como el próximo Pokémon Winds and Waves.

