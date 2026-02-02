¿Tienes una PS5? Estos son los 6 juegos gratuitos que siempre debes de tener

Ya sea que eres un fan veterano de PlayStation 5 ó si acabas de adquirir la última consola de Sony, instalar una lista de juegos gratuitos es una forma fantástica de crear tu biblioteca rápidamente sin ningún gasto adicional

Cada consola viene con una copia del fantástico Astro's Playroom lista para usar, pero, por muy bueno que sea, es una experiencia bastante corta y pronto te encontrarás buscando más juegos para jugar.

Dicho esto, aquí están los juegos con los que he pasado horas y que he cargado en mi memoria personal en este momento.

1. Call of Duty: Warzone

(Image credit: Activision)

Lo creas o no, nunca he sido un gran fan de Warzone a pesar de que me encanta la serie Call of Duty . Algo en los enormes mapas de este spin-off de Battle Royale gratuito lo hacía parecer muy lento y, francamente, un poco aburrido para mí, especialmente en comparación con la típica partida frenética de todos contra todos en Black Ops 7.

Luego está el límite de habilidad. Aunque me considero un jugador experto de CoD , la gran variedad de enfrentamientos me hizo morir una y otra vez contra jugadores con el mejor equipo y miles de horas de experiencia.

Pero todo eso ha cambiado con la reciente llegada de Haven's Hollow, el mapa más reciente para su modo Resurgimiento. ¿Qué es Resurgimiento?, te preguntarás. Es básicamente un Battle Royale sin las partes aburridas.

Se desarrolla en mapas bastante pequeños, repletos de botín de alta gama. No es necesario buscar para conseguir un buen equipo, y los enfrentamientos con equipos enemigos son constantes. Incluso hay reapariciones, que te traen automáticamente para vengarte si el resto de tu equipo sigue con vida.

El nuevo entorno, un pintoresco pueblo estadounidense, es fantástico de explorar e incluso tiene algunos huevos de Pascua geniales. Mi consejo profesional sería intentar aterrizar justo en la cascada; de hecho, hay una caverna oculta a la que solo se puede acceder al principio de la partida, llena de buen equipo.

He estado jugando sin parar durante semanas y te recomiendo encarecidamente que te unas, especialmente si otros juegos Battle Royale no te han convencido.

2. Delta Force

(Image credit: TiMi Studio Group)

Olvídate de Battlefield 6 (no porque el juego sea malo, no me malinterpreten) y súbete a Delta Force . Este juego de disparos gratuito del gigante chino de los videojuegos Tencent (los creadores de Call of Duty: Mobile ) definitivamente se inspira en el FPS insignia de EA, pero eso no significa que no sea muy divertido.

Equipos de 32 jugadores se enfrentan en mapas enormes que combinan combates terrestres con intensos enfrentamientos entre vehículos navales y aéreos. El tiroteo es ágil y los entornos ofrecen un buen nivel de destructibilidad, que puedes aprovechar para obtener ventaja táctica.

Este juego lo tiene todo, incluida una amplia personalización de tu equipo y vehículos (sin ningún pago para ganar real que haya notado hasta ahora) y un modo de disparos de extracción dedicado que se juega casi exactamente como el famoso Escape from Tarkov.

Incluso hay una campaña para un jugador basada en la película Black Hawk Down. Cumple su función sin duda, pero este es sin duda el punto más débil del paquete, con un equilibrio deficiente que hace que sea un rollo jugarlo durante más de una o dos horas.

3. Where Winds Meet

(Image credit: NetEase Games)

El RPG de acción de mundo abierto Where Winds Meet podría ser el mundo virtual definitivo. Hay una cantidad increíble de contenido por descubrir, desde combates mágicos de artes marciales hasta parkour descomunal.

La historia está inspirada en el cine chino Wuxia y narra la épica historia de un joven maestro de la espada con un pasado misterioso. Las escenas cinemáticas están profusamente animadas y son tan elegantes que es fácil pasar por alto que no tienes ni idea de lo que ocurre en ningún momento.

Hay tantas cosas que hacer en el juego que, sinceramente, es difícil enumerarlas. He aprendido movimientos poderosos de animales salvajes, he vencido a aldeanos al azar al ajedrez, he probado suerte con la pesca, he aprendido a tocar un instrumento musical e incluso he construido mi propia casa.

Aparentemente incluso puedes ir a prisión si atacas a NPC amigos, pero soy un poco tímido para intentar eso.

No hay elementos de pago para ganar, y el contenido pago está relegado a aspectos cosméticos (que, honestamente, ni siquiera creo que se vean tan elegantes en primer lugar), lo que da como resultado una experiencia gigantesca que te puede mantener ocupado durante cientos de horas sin gastar un solo centavo.

4. Zenless Zone Zero

(Image credit: Hoyoverse)

Anunciado como un juego de rol de fantasía urbana, tiene una pequeña historia genial (que todavía recibe nuevos capítulos cada pocos meses) y un montón de personajes memorables.

Es un juego impresionante, especialmente en PS5, con una dirección de arte de anime de alta calidad que combina animaciones limpias y fluidas con deliciosos colores cel-shaded.

La mayor parte del tiempo en el juego se pasa en combate, una experiencia de estilo enorme similar a Devil May Cry 5, o explorando las zonas de mundo abierto de New Eridu. Las escenas cinemáticas son geniales, pero hay algunas funciones útiles (como resúmenes automáticos de la trama) diseñadas para ayudarte si prefieres concentrarte en la lucha.

Este es un juego gacha, con un sistema de atracción para desbloquear nuevos personajes, pero es bastante generoso y hay muchos eventos gratuitos para recompensar a los jugadores frecuentes.

5. Fortnite

(Image credit: Epic Games)

¿Cuánto necesitamos decir realmente sobre Fortnite? Este juego de disparos arrasó en todo el mundo y no ha hecho más que crecer en los últimos años, convirtiéndose en una plataforma de juegos masiva que contiene múltiples derivados.

El modo Battle Royale sigue siendo el más popular, pero no te pierdas el Fortnite Festival: un juego de ritmo completo al estilo de Guitar Hero con un montón de canciones para probar. Los fans de Minecraft deberían disfrutar de Lego Fortnite , un juego de supervivencia y creación ambientado en un mundo de ladrillos inspirado en el popular juguete de construcción.

También hay un juego de carreras completo en Rocket Racing , además de un emocionante FPS táctico con Ballistic. Si esto suena un poco abrumador, es porque realmente lo es. Aun así, si te tomas el tiempo de aprender los entresijos de cada modo, inevitablemente encontrarás uno que te guste.

Todos ellos también comparten elementos de progresión cruzada, por lo que a menudo puedes usar tus desbloqueos de uno en otro.

6. The Sims 4

(Image credit: EA)

The Sims 4 solía ser un juego de pago, pero el desarrollador Maxis lo hizo gratuito en 2022

Claro, hay un montón de complementos de contenido descargable (DLC) para comprar si lo deseas, pero la experiencia principal sigue siendo muy divertida sin ellos y es imprescindible dado el bajo costo de, bueno, nada (excepto tu espacio de almacenamiento, supongo).

Es un simulador de vida alocado que te permite crear tus propios personajes virtuales, los Sims protagonistas, y vivir sus historias como mejor te parezca. Puedes conseguir un buen trabajo, construir una casa genial en el increíble creador de modos de construcción, dominar un montón de habilidades como cocinar o hablar en público, tener romances con otros Sims o simplemente divertirte creando enemigos con todos los que te encuentres.

Las posibilidades son prácticamente infinitas y los controles muy accesibles hacen de Los Sims 4 una buena elección para los jugadores más ocasionales a pesar del nivel de profundidad.