La adrenalina no ha terminado. Tras conquistar corazones y pantallas en 2024, Stellar Blade se convirtió en una de las IP más explosivas del año, y ahora Shift Up ha encendido oficialmente los motores para una secuela que promete llevarnos aún más lejos. En un reciente informe financiero, el estudio surcoreano confirmó que Stellar Blade 2 ya está en desarrollo activo.

La noticia no solo emociona: electrifica. Porque si el primer juego nos dejó sin aliento con sus combates intensos, jefes memorables y una protagonista que se volvió ícono instantáneo, la secuela apunta a elevar cada aspecto. Shift Up promete una jugabilidad mejorada, un universo narrativo expandido y una experiencia aún más robusta.

Stellar Blade, una grata sorpresa que merecía más en los Game Awards

(Image credit: SHIFT UP Corporation)

Lo que comenzó como una nueva IP con estética provocadora y mecánicas pulidas, rápidamente se convirtió en un fenómeno. Stellar Blade no solo brilló en PlayStation 5, sino que su llegada a PC en 2025 fue meteórica: vendió casi un millón de copias en menos de una semana. Esa respuesta aceleró los planes de convertirlo en franquicia, y ahora el estudio apunta a superar el éxito original.

Además, Shift Up está considerando llevar el primer juego a Nintendo Switch 2, lo que podría ampliar aún más su base de jugadores antes del lanzamiento de la secuela.

¿Cuándo llega?

Aunque no hay fecha exacta, los reportes internos sugieren que Stellar Blade 2 podría aterrizar antes de 2027. Y si el ritmo de desarrollo se mantiene, los fans no tendrán que esperar demasiado para reencontrarse con Eve y sumergirse en una nueva batalla por la humanidad.