Se filtra el símbolo de "Compra cruzada" de Sony para PS5, lo que sugiere una posible integración con PC similar a "Xbox Play Anywhere".

Los símbolos filtrados de PS5 dan pistas sobre los posibles planes de Sony para un gran crossover entre PS5 y PC.

La función de "compra cruzada" sugiere que Sony podría replicar la estrategia Xbox Play Anywhere de Microsoft, integrando el ecosistema de PlayStation con el de PC.

Si se confirma, sería una medida a favor del consumidor por parte de Sony y Rockstar incluir GTA 6 en sus planes de compra cruzada.

Microsoft ha realizado enormes cambios en el mercado de las consolas de videojuegos, con su marca Xbox priorizando la capacidad de los jugadores para jugar a títulos propios en diversas plataformas más allá de sus consolas Xbox Series X | S ; y un nuevo indicio sugiere que Sony podría seguir su ejemplo.

El minero de datos Amethxst en X descubrió nuevos símbolos que indican que Sony podría estar preparándose para un importante crossover con PC, con ambos símbolos etiquetados como 'Cross-Buy' y 'PS5/PC', lo que podría significar que los propietarios tanto de una PC como de una consola PS5 se beneficiarán de una configuración de 'jugar en cualquier lugar'.

La sugerencia de jugar en cualquier lugar puede sonar familiar, y eso se debe a que Microsoft ha tenido implementada su función Xbox Play Anywhere durante casi una década, y ha crecido hasta funcionar con nuevos juegos de Xbox como Indiana Jones and The Great Circle o Gears of War: Reloaded, lo que permite a los propietarios de una PC y una consola Xbox jugar a los juegos comprados (que son compatibles) entre ambas plataformas.

También cabe destacar que Sony ya había utilizado la función Cross-Buy durante la época de la consola portátil PS Vita, lo que permitía jugar a los juegos de PS3 comprados en el dispositivo sin coste adicional.

Tanto Microsoft como Sony han intensificado sus esfuerzos para llevar juegos exclusivos a otras plataformas además de las consolas PS5 y Xbox Series X|S, respectivamente. Microsoft ha liderado recientemente esta iniciativa con años de juegos para PC, y ahora, un catálogo cada vez mayor de juegos se está trasladando a lo que muchos consideran su rival: el ecosistema de PlayStation.

Si bien Sony no ha correspondido con la misma moneda en cuanto a la llegada de juegos exclusivos de PlayStation a las consolas Xbox, ha intensificado sus esfuerzos para llevar estos juegos a los jugadores de PC, y actualmente existe una gran cantidad de ellos disponibles en Steam y en el Epic Games Launcher. En ese caso, no sería sorprendente ver un intento de fortalecer la integración con PC mediante la función Cross-Buy.

I didn't think this and @Zuby_Tech's post would go viral, so:- The screen is real (see video below)- The symbols are present on PS5 (not PS4)- The symbols are official Sony 'fonts' (uf-code: EF5B to EF61)You can see them yourself by searching for my ID: yAmethxst https://t.co/abU35ihfHG pic.twitter.com/xz6e5u14v6November 4, 2025

La cuestión de si esto indica que se está preparando un lanzador y tienda de PlayStation para PC es el tema principal de especulación, y podría tratarse de un intento de competir con la tienda Steam de Valve. Sin embargo, a pesar del escepticismo en línea sobre los símbolos y su legitimidad, lo que está claro es que aparentemente es real, como lo confirma Amethxst en un tuit posterior (disponible arriba).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si esto es realmente lo que implica el nombre Cross-Buy, entonces también dará pie a especulaciones razonables sobre los posibles planes de Sony para llevar sus exclusivos de PlayStation a PC el primer día, de la misma manera que los títulos de Xbox Game Pass se lanzan simultáneamente en PC y Xbox.

También será interesante ver si esto solo afectará a los juegos propios de PlayStation, porque si esto es legítimo y también se incluyen juegos de terceros, entonces hay uno que todos tienen en mente y que sería el punto culminante de un gran crossover de PS5 a PC.