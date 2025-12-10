PlayStation acaba de lanzar su resumen de 2025, pero buena suerte para conseguir que se cargue

PlayStation acaba de lanzar su resumen de 2025.

Parece que funciona para algunos, pero los tiempos de carga son lentos.

En 2024, el resumen de PlayStation se colgó por completo.

Estamos en diciembre, lo que significa que los resúmenes de fin de año están a la orden del día, y para no quedarse atrás respecto a Spotify o Apple Music, PlayStation vuelve a entrar en liza con su ya tradicional PlayStation Wrap-Up.

Al igual que la edición de 2024, PlayStation Wrap-Up 2025 te permite repasar tu año en cuanto a videojuegos en PS5 o PS4. Presenta datos clave como tus juegos favoritos, cuánto has jugado e incluso información sobre cómo juegas, así como los accesorios que utilizas en algunos casos, todo ello en una página de inicio dedicada.

Desafortunadamente, al igual que el año pasado, aunque aparentemente no se debe a un fallo total, PlayStation Wrap-Up 2025 es un poco lento después de iniciar sesión y navegar por la experiencia, al menos para algunos.

Me encontré repetidamente con una pantalla que decía «Vaya... Parece que algo ha salido mal :(». Sin embargo, según publicaciones en línea, otras personas lo han conseguido con éxito.

Sin embargo, es posible que las probabilidades estén más a tu favor, así que veamos cómo acceder a tu PlayStation Wrap-Up 2025 y qué ofrece el fabricante de la PS5 en la edición de este año.

Para empezar, necesitarás una cuenta de PlayStation y al menos 10 horas de juego en una PS5 o PS4. Si cumples esos requisitos, puedes dirigirte a https://wrapup.playstation.com. Advertencia: ya ni siquiera puedo acceder a la pantalla «Uh oh»; al actualizar la página o intentar iniciar sesión, solo me aparece un error 500 del servidor interno.

Al iniciar sesión por primera vez, vi rápidamente mi lista de juegos favoritos, con Grand Theft Auto V en primer lugar. Sin embargo, cuando intenté hacer clic en el siguiente conjunto de datos, apareció la pantalla «Uh oh», luego una página de error y, finalmente, un error del servidor. Parece que hay mucha gente intentando ver su resumen. Según las publicaciones en Reddit y X (antes Twitter), a algunos usuarios les funciona, pero los resultados son dispares.

Teniendo en cuenta el colapso total del año pasado, cuando PlayStation tuvo que desconectar la experiencia, este año está funcionando un poco mejor, aunque tendremos que vigilarlo de cerca para ver si los problemas persisten. He podido volver a iniciar sesión y ver mejor los juegos a los que he jugado este año, 12 en total, pero sigo sin poder pasar a la siguiente diapositiva.

La publicación del blog de PlayStation sobre el anuncio de Wrap-Up 2025 adelanta que también compartirá todos los trofeos ganados, el total de horas jugadas y un desglose detallado por géneros. Aún más interesante es el adelanto de información personalizada sobre los dispositivos que utilizas con tu PlayStation, como PSVR 2, tu controlador DualSense favorito (¿alguien tiene el Icon Blue?) y la consola portátil Portal.

Está claro que algunas personas han entrado y están viendo una bonita tarjeta para compartir, con algunos temas clásicos de PlayStation, lista para publicar. Solo hay que echar un vistazo a este hilo de Reddit, donde algunos usuarios no pueden cargar la experiencia y otros comparan notas sobre los mejores juegos y el total de horas dedicadas a jugar. No me sorprendería que la avalancha de gente que intenta acceder a su propio PlayStation Wrap-Up 2025 esté causando toda esta inestabilidad.

Llegué a la siguiente pantalla, que mostraba mi género, pero luego me encontré con otro error 500. Después de actualizar varias veces, volví a la pantalla de inicio de sesión principal. Así que, si te encuentras en la misma situación, la clave puede estar en actualizar muchas veces y tener paciencia.

Puedes intentar iniciar sesión y ver tu resumen de PlayStation 2025 aquí, pero ten en cuenta que es lento y puede dar errores. Esperemos que PlayStation esté trabajando en ello; nos hemos puesto en contacto con ellos para obtener información actualizada.

Mientras tanto, cuéntanos en los comentarios si el resumen te está funcionando y comparte el título al que más has jugado en 2025.

