No nos dimos cuenta y Shift Up ya reveló la secuela de Stellar Blade

(Crédito de imagen: Shift Up)

El éxito de Stellar Blade ha sido meteórico y es que también gracias a su expansión y contenido extra en colaboración con NieR: Automata y los diversos trajes que puedes encontrar para EVE, le han dado mucha frescura al juego y lo han mantenido vigente.

El estudio de desarrollo Shift Up reveló discretamente que está trabajando en una secuela de Stellar Blade. La información se dio a conocer a través de una presentación financiera, donde se menciona que el juego tendrá una expansión de plataforma y una secuela, con un lanzamiento previsto antes de 2027.

Y aunque no han hecho el anuncio de manera oficial, la realidad de las cosas es que este juego no podía quedarse sin una secuela y era más que obvio y hasta necesario, que este juego fuera explotado todavía mucho más y no quedarse en una sola entrega.

Cabe recordar que el juego llegará el 11 de junio para PC y llegará con 25 nuevos trajes para EVE, trajes que también llegarán para la versión de PS5.