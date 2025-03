Los futuros juegos de PlayStation podrían contar con personajes con inteligencia artificial, a juzgar por la filtración de Aloy

Unas imágenes filtradas desde Sony Interactive Entertainment muestran un personaje con inteligencia artificial.

Aloy, de Horizon, se utilizó como prototipo, aprovechando la tecnología OpenAI.

Esto podría ser un indicio del futuro uso de la IA en los juegos de PlayStation.

¿La IA llegará muy pronto a los juegos de PlayStation? Si nos guiamos por una reciente filtración, la respuesta sería sí, pero ¿de qué se trata? A continuación todos los detalles.

Un vídeo publicado por el usuario de X (antes Twitter) Oliver Darko muestra lo que parecen ser imágenes filtradas de una presentación de Sharwin Raghoebardajal, director de ingeniería de software de Sony Interactive Entertainment, en la que habla del trabajo en un prototipo de IA como parte del Grupo de Tecnología Avanzada de PlayStation Studios de Sony.

Las imágenes (lamentablemente, no se pueden incrustar) muestran a Raghoebardajal interactuando con la IA de Aloy, de la serie Horizon; al parecer, este prototipo se ha creado con la ayuda de la desarrolladora Guerrilla Games.

Raghoebardajal pregunta a la IA Alyo «¿Cómo estás?», y tras una pausa, ella responde, con momentos faciales precisos, que está bien pero que «tiene dolor de garganta». La interacción resulta un poco sofocada y un poco «uncanny valley», pero demuestra la IA generativa en acción.

La conversación deriva entonces en una pregunta de Raghoebardajal sobre la premisa de la serie Horizon y - *spoilers de Horizon Zero Dawn* - cómo se siente Aloy al ser un clon. Ella responde que es una sensación única.

The Verge tuvo acceso al vídeo completo y repitió que el prototipo utiliza la tecnología de voz a texto Whisper de OpenAI, la síntesis de voz emocional propia de Sony para generar una voz algo realista y los modelos de gran lenguaje GPT-4 y Llama 3 para potenciar la toma de decisiones de la IA Aloy.

Aunque se trata en gran medida de un prototipo y tiene algunos obstáculos claros que superar, como respuestas más rápidas y un habla menos rebuscada, es una demostración interesante de cómo podría utilizarse la tecnología de IA en los juegos.

Esto es sólo un atisbo de lo que es posible», afirmó Raghoebardajal, según informa The Verge.

A new horizon for AI in games?

(Image credit: Sony/PlayStation)

La reacción natural a esta tecnología sería la preocupación de que la IA generativa pudiera utilizarse para sustituir a los actores de doblaje y los guionistas en la industria de los videojuegos. Aunque creo que se trata de una preocupación legítima que merece un debate y un análisis más profundos, esta demo no parece que la IA generativa esté ni de lejos a la altura de la tarea de sustituir la calidad del discurso y la narrativa que ofrecen los equipos de desarrollo humanos, y menos aún en el caso de los juegos AAA.

Sin embargo, al igual que Horizon Call of the Mountain se utilizó como escaparate de gama alta para todas las funciones de PSVR 2, existe la posibilidad de que se utilice el mismo enfoque para crear un juego derivado o una experiencia virtual utilizando la IA y el entorno de Horizon.

Podría imaginarme una experiencia breve en la que visites un puñado de pequeños centros en los dos juegos de Horizon e interactúes con sus habitantes, que utilizan tecnología de IA generativa para responder preguntas y hacer observaciones.

Del mismo modo, dada la extensa historia del universo de Horizon, podría ver a una Aloy con inteligencia artificial como compañera de juego o de aplicación para proporcionar información sobre ciertas partes del mundo o sobre cómo enfrentarse a algunos de los enemigos robóticos.

Por mi experiencia al enfrentarme a algunas de las grandes máquinas con forma de dinosaurio de Horizon Forbidden West, no me habría venido mal que alguien o algo me indicara a qué atacar, en lugar de tener que escanear a toda velocidad en busca de partes vulnerables mientras evito desesperadamente ataques enervantemente precisos que acaban con mi barra de salud.

Por supuesto, Sony parece estar en una fase muy experimental, y dudo que veamos pronto una avalancha de IA en los juegos de PS5. Pero también me sorprendería que la IA no se utilizara en juegos de PlayStation más adelante, por ejemplo cuando llegue la PS6.