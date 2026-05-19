Jugadores de PC, despídanse de los títulos exclusivos de PlayStation, pues Sony confirma que los juegos para un solo jugador ya no llegarán a PC... salvo uno

Según Bloomberg, y tal como lo confirmó el director de PlayStation, la plataforma dejará de lanzar adaptaciones para PC de juegos para un solo jugador

«Ghost of Yotei» y «Saros» probablemente iban a ser los próximos juegos en adaptarse para PC

«Kena: Scars of Kosmora» seguirá estando disponible para PS5 y PC cuando se lance en 2026

La presencia de PlayStation en PC se ha ido ampliando gradualmente a lo largo de los años, con sus juegos exclusivos para un solo jugador llegando a la plataforma aproximadamente un año después de su lanzamiento, pero eso está llegando a su fin.

Según informa VGC, el director de PlayStation, Hermen Hulst, ha confirmado que los juegos exclusivos para un solo jugador de PS5 ya no llegarán a PC, según Jason Schreier de Bloomberg. Esto se produce tras su informe inicial en marzo, que ahora se ve corroborado por la confirmación interna de Hulst al personal.

Los títulos exclusivos más recientes, *Ghost of Yotei* y *Saros*, eran objeto de numerosos rumores y se esperaba que se lanzaran también para PC, especialmente el primero, siguiendo los pasos de su predecesor, *Ghost of Tsushima*, que salió a la venta para PC tres años después de su debut en consolas.

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Desafortunadamente, eso ya no va a suceder, lo que marca el fin de una era en la que muchos de los títulos más exitosos de PlayStation estaban disponibles en Steam y Epic Games. Un título, *Kena: Scars of Kosmora, sigue programado para lanzarse en PC en 2026, y eso es solo porque Ember Lab no es un estudio propio de PlayStation, sino que Sony es responsable como su editor.

Bloomberg también afirmó que PlayStation cree que las adaptaciones para PC corren el riesgo de dañar la "marca de la consola" y las ventas de la PS5. Sin embargo, parece que Sony ha dado dos pasos atrás, ya que esto perjudica a los consumidores más de lo que los beneficia.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Es una decisión comprensible por parte de PlayStation desde el punto de vista financiero, sobre todo porque seguir lanzando juegos para PC beneficiaría en realidad a la próxima Steam Machine de Valve, que se perfila como una rival directa en el mercado de las consolas al ser una PC con características similares a las de una consola.

Aunque esta postura podría cambiar de nuevo en el futuro, es muy poco probable a este ritmo, especialmente si los rumores sobre Project Helix (la próxima consola de Xbox) son ciertos y esta es capaz de ejecutar Steam, actuando efectivamente como una PC, ya que eso significaría que Sony estaría cediendo sus exclusivas a sus rivales, tanto a Valve como a Microsoft.

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