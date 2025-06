Espero que mi PS5 no muera antes de GTA 6: los informes sugieren que los problemas de hardware podrían dañar las consolas con el tiempo

El fundador de Alderon Games, Matthew Cassells, informa de supuestos problemas con el metal líquido en PS5

Esto ya se había desmentido, pero varios jugadores de Path of Titans, de Alderon Games, han informado de los mismos problemas

Esto se produce en medio de los preparativos para el lanzamiento de GTA 6 el 26 de mayo de 2026.

El lanzamiento de Grand Theft Auto (GTA) 6 de Rockstar Games se acerca rápidamente, recordemos que tiene tentativamente llegará a PS5 y Xbox Series X|S el próximo 26 de mayo de 2026.

Sin embargo, los recientes rumores sobre la primera consola (PS5) y sus supuestos problemas de hardware me han dejado ligeramente preocupado sobre si los sistemas PS5 sobrevivirán hasta entonces.

Según ha informado Wccftech, el fundador de Alderon Games (un desarrollador de juegos indie), Matthew Cassells, ha destacado un problema recurrente de apagones de PS5 tanto por parte de los jugadores como del personal del juego Path of Titans. En concreto, Cassells afirma en Moore's Law Is Dead (a través de YouTube) que los bloqueos del juego se deben a problemas de sobrecalentamiento del metal líquido.

Muchos jugadores sospechaban lo mismo de la PS5 en los últimos años, ya que se sugería que si se colocaba la consola en posición vertical, el metal líquido se escaparía y dejaría manchas secas en la APU de la consola. Esto se desmintió, pero las preocupaciones han resurgido ahora, con más usuarios expresando su frustración por los apagados abruptos de la consola.

Podría decirse que este es el peor momento para que resurjan estos informes, ya que GTA 6 se lanzará el año que viene. Puede parecer un largo camino por delante, pero llegará a las consolas antes de lo que esperamos, y si tienes una PS5 como yo, volver a oír hablar de estos problemas podría preocuparte.

GTA 6 no llegará a PC (al menos en su lanzamiento), y no se espera que lo haga hasta dentro de un año o más. Los únicos jugadores que están a salvo (si estos problemas con el metal líquido son legítimos) son los propietarios de Xbox, y yo no soy uno de ellos. Por mucho que me entusiasme el esperado título de Rockstar, me costaría comprar otra consola PS5, sobre todo con las recientes fluctuaciones de precios.

PS5 Flaw Could Affect Millions, AMD Zen 6 Nears 7GHz, Switch 2 | Alderon Games | Broken Silicon 315 - YouTube Watch On

Coloca tu PS5 en posición horizontal para estar seguro...

Afortunadamente, no he tenido ningún problema con mi PS5 desde que la compré el día de su lanzamiento en 2020. También he de decir que nunca la he colocado verticalmente sobre un televisor o un escritorio, así que si los problemas con el metal líquido tienen algún fundamento, probablemente sea por eso por lo que mi sistema ha estado a salvo.

También hay una ventaja añadida, y es que se acumula menos polvo cuando se coloca en posición horizontal, y puedo dar fe de ello, ya que apenas he visto polvo en mi PS5. Así que mi consejo es que evites dejar la consola en posición vertical, por si acaso.

Debo señalar que no hay garantías de que estos informes sobre problemas con el metal líquido sean ciertos, pero prefiero proceder con cautela, por si acaso. Llevamos más de una década esperando GTA 6. Cuando se lance, habrán pasado 13 años, y no me gustaría que mi consola se apagara en su fase más importante.

En mi opinión, GTA 6 (a día de hoy) es el juego más esperado de todos los tiempos, así que esperemos que nuestros sistemas no nos la jueguen.