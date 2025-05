Grand Theft Auto 6 es el primer juego de consola realmente "next-gen" que he visto y el único que me hará abandonar mi PC durante meses

¡Hay buenas, y malas noticias! Rockstar Games quita con una mano y con otra da, ya que con la reciente noticia sobre su atraso hasta el 2026, la compañía sorprendió a los fans con un nuevo tráiler.

GTA 6 es, sin lugar a dudas, el único juego que he visto que parece realmente «next-gen», con secuencias llenas de acción y animaciones y físicas de personajes increíblemente realistas.

Y lo digo porque, hasta ahora, en la generación de PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S, ha habido muy pocos juegos que realmente me parezcan un salto adelante tan significativo. Assassin's Creed Shadows, a juzgar únicamente por su aspecto visual, ha sido el único juego que me ha dejado impresionado hasta ahora, lo cual tiene sentido, ya que Ubisoft optó por abandonar la pasada generación de consolas.

A pesar de ello, Rockstar Games ha vuelto a demostrar que está en su propia liga. Desde los pequeños detalles de los entornos, los modelos de personajes realistas, los aparentes efectos de iluminación con trazo de rayo, hasta el impresionante flujo de cerveza en botellas virtuales (si has visto el tráiler, ya sabes de qué estoy hablando), GTA 6 está llamado a ser un auténtico espectáculo y podría subir el listón de los juegos de mundo abierto para siempre.

Incluso como jugador de PC de toda la vida, después de ver el tráiler 2, tengo que admitir que mi equipo de juego estará acumulando polvo durante meses cuando salga a la venta el 26 de mayo de 2026.

(Image credit: Rockstar Games)

No voy a esperar

Como jugador que juega principalmente en PC, me duele tener un equipo de juego que es una potencia absoluta lista para enfrentarse a los juegos triple A más exigentes, y aún así sentir la necesidad de recurrir a mi PS5.

Ya he mencionado esto anteriormente, ya que es la razón por la que desprecio la exclusividad en consola, porque, seamos sinceros, el lanzamiento de GTA 6 solo en consola es probablemente una estrategia de doble lanzamiento que pretende hacer que la gente como yo compre una vez en consola y luego otra en PC.

GTA 6 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S el 26 de mayo de 2026 (si no se retrasa de nuevo), y es imposible que no me apresure a comprarlo el primer día, ya que la espera hasta su lanzamiento en consola puede ser larga. Es muy probable que los jugadores de PC no reciban el juego hasta 2027, al menos si nos basamos en las anteriores versiones para PC de Rockstar Games.

Grand Theft Auto 5 es un buen ejemplo: no llegó a PC hasta 2015, dos años después de su llegada a consolas en 2013. Red Dead Redemption 2 tardó un año en lanzarse en PC tras su lanzamiento en consolas en 2018. Espero no estar gafándolo, pero en el peor de los casos, teniendo en cuenta la enorme escala, el presupuesto y el tiempo de desarrollo del juego, puede que tengamos que esperar hasta 2029, cuando yo tenga casi 30 años.

Dicho esto, tengo mucha suerte de seguir teniendo mi PS5, porque si tú también quieres jugar el primer día y aún no tienes una, la situación no pinta muy bien, con posibles subidas de precio en camino...

(Image credit: Rockstar Games)

No necesito profundizar en el tema de los aranceles estadounidenses para decirte que hay una enorme incertidumbre con los precios de todo lo relacionado con la tecnología. Ya hemos visto a Sony aumentar el precio de la PS5 recientemente, y a Microsoft poner su Xbox Series X a 599,99 dólares (un precio ridículamente alto, debo añadir).

Con el tema de los aranceles de por medio, no hay tiempo para especular sobre si habrá otro salto de precio para la PS5 cuando la edición digital sigue estando por 429,99 libras en el Reino Unido y 749,95 dólares australianos en Australia. No digo que sean precios baratos, pero la consola podría encarecerse mucho en breve.

Como ya he explicado, yo tengo una PS5, pero si no estuviera en esa situación estaría corriendo a la tienda para hacerme con una mucho antes del lanzamiento de GTA 6 para zambullirme en ella el primer día. Es una consideración importante a tener en cuenta si no quieres tener que gastarte más de la cuenta en una consola para evitar que otros te estropeen la experiencia de GTA 6 online antes de poder jugar en PC.