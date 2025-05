Mafia: The Old Country te hará olvidar (por un ratito) el retraso del GTA VI

Take-Two Interactive y 2K Games han anunciado un precio de $49.99 y una fecha de lanzamiento en agosto para Mafia: The Old Country

Esto ocurre en medio de los movimientos de Nintendo y Microsoft hacia juegos de $80 dólares (más de $1,600 pesos).

Esto plantea dudas sobre el precio de Grand Theft Auto 6 cuando se lance en 2026

Si bien el título tan esperado de Rockstar Games, Grand Theft Auto VI, está en el radar de la mayoría de los jugadores con el reciente anuncio de que se retrasaría hasta el año entrante, otro título que también está bajo el manto protector de Take-Two Interactive finalmente tiene una fecha de lanzamiento, y su precio mucho más económico puede ser una sorpresa.

Se reveló que Mafia: The Old Country se lanzará el 8 de agosto de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y PC. Se lanzará con una Edición Estándar por $49.99 dólares y una Edición Deluxe por $59.99 dólares, ambas disponibles para reservar ya.

Esto ocurre después de que Nintendo y Microsoft comenzaran a subir los precios de algunos juegos a $80 dólares. Cabe destacar que los nuevos precios de los juegos de Microsoft no entrarán en vigor hasta el inicio de la temporada navideña, y aún estamos esperando a ver si Sony sigue el ejemplo (esperemos que no).

Sin embargo, el precio de $49.99 dólares de Mafia: The Old Country parece deberse menos a que Take-Two Interactive y 2K Games no sigan la tendencia de los $80 dólares, y más a la menor duración y la presentación lineal del juego. El presidente de 2K, David Ismailer, declaró: «Creemos que hay un gran público para historias atractivas que no requieren una gran inversión de tiempo», lo que sugiere que The Old Country tendrá una duración corta.

Borderlands 4 también se lanza un mes después, el 12 de septiembre, pero aún no hay información sobre reservas ni precio. Sin duda, el precio del próximo juego de Mafia hará que los jugadores se pregunten qué significa esto para el juego de disparos y saqueo y para GTA VI.

(Image credit: 2K Games)

Take-Two Interactive tiene la oportunidad de avergonzar a Nintendo, Microsoft y cualquier otra compañía que cobre 80 dólares, pero no creemos que lo hagan...

Decir que detestamos los juegos con precios de 80, incluso 70 dólares, es quedarse corto, y ha sido triste ver a Nintendo y Microsoft impulsar esta tendencia. Es solo cuestión de tiempo para que Sony se una a la fiesta y para que la gran mayoría de las editoriales de juegos la sigan.

Esperamos desesperadamente que Take-Two Interactive no ceda, pero parece improbable. Los jugadores llevan doce años esperando GTA VI, casi trece debido a su retraso en 2026, y se puede afirmar que la gran mayoría está dispuesta a pagar más de 80 dólraes por él.

Tomandoen cuenta los rumores sobre el presupuesto de 2 mil millones de dólares del juego, un precio más alto podría estar justificado, pero si Take-Two Interactive cobrara 70 dólares (o incluso menos) por el título tan esperado, eso reflejaría mal a Microsoft y Nintendo y lo ayudaría a venderse como un cohete y romper incluso más récords de los que probablemente ya romperá.

El razonamiento es simple: es GTA VI, posiblemente el juego más esperado de todos los tiempos. Rockstar Games es único en cuanto a tamaño, alcance y atención al detalle, y si tuviera que elegir entre Mario Kart World (80 dólares) y GTA VI (este último más barato), la decisión sería fácil.