DLSS 4 de Nvidia estará presente en Resident Evil Requiem de Capcom con trazado de rutas

DLSS 4 también estará presente en varios juegos próximos, como Phantom Blade 0 y Borderlands 4

Se mostrarán más detalles de Resident Evil Requiem en la Gamescom 2025

¡Mejor tarde que nunca! Capcom y NVIDIA finalmente colaboran en una de las franquicias más importantes y queridas del desarrollador japonés, en una iniciativa que sin duda beneficiará a los fans por su increíble rendimiento.

Por primera vez, la tecnología DLSS 4 de Nvidia estará disponible oficialmente en la franquicia de survival horror de Capcom, empezando por Resident Evil Requiem, que incluirá trazado de rutas cuando se lance el 26 de febrero de 2026. DLSS 4 también estará presente en Borderlands 4, Phantom Blade Zero, Pragmata y Hell Is Us.

Esto supone un gran avance para Capcom, ya que los jugadores han dependido de los mods de la comunidad en PC para el DLSS de Nvidia; el FSR de AMD se ha utilizado en los títulos recientes de la franquicia, como Resident Evil Village y el remake de Resident Evil 4. Aunque el FSR no está mal, palidece en comparación con el DLSS del Equipo Verde, y los jugadores se han visto limitados al FSR 2 en lugar del FSR 3 en Village y RE4.

Con el escalado avanzado a través de DLSS 4, los jugadores podrán disfrutar de un nuevo capítulo en la querida franquicia de survival horror de Capcom. No solo DLSS 4 con trazado de rayos estándar, sino también trazado de rutas, que lleva la iluminación del juego a un nivel completamente nuevo.

Es lo que hemos visto en Cyberpunk 2077, que ofrece imágenes brillantes y envolventes, pero es importante señalar que el modelo de trazado de rutas de Requiem también será probablemente exigente para el hardware, por lo que la generación de fotogramas de DLSS 4 resultará muy útil.

La Gamescom 2025 ya está aquí y, afortunadamente, Resident Evil Requiem será el centro de atención, con Capcom listo para mostrar lo que le espera a los fans.

Esperemos que el rendimiento del juego no sea un problema

(Image credit: Nvidia)

Estoy muy emocionado por Resident Evil Requiem, especialmente teniendo en cuenta los rumores que sugieren que Leon S. Kennedy será un segundo personaje jugable.

Lo único que me preocupa en este momento es el rendimiento del juego en PC, porque si nos basamos en Monster Hunter Wilds o Dragon's Dogma 2, los jugadores de PC podrían pasar por un mal trago.

Parece que Requiem será el título más ambicioso de Capcom dentro de la franquicia Resident Evil, y los últimos rumores apuntan a una posible experiencia de mundo semiabierto, a diferencia de cualquier entrega anterior. Ya escuchamos comentarios similares antes del lanzamiento de Monster Hunter Wilds, y resultaron ser ciertos.

Quizás la presencia de DLSS 4 me da un poco más de confianza en que Capcom ha puesto más cuidado en garantizar que el rendimiento en PC no sea un problema; los asistentes a la Gamescom tendrán la oportunidad de probar Requiem. Solo espero que mi nueva fe en el rendimiento del juego no sea en vano.