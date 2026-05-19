"Estoy confundido y necesito a un adulto": ese inquietante juego de Steam que estás viendo en Instagram es real, saldrá pronto y, sinceramente, me tiene aterrorizado

El inquietante juego independiente HoverGrease 2 se lanzará esta semana

Se trata de un shooter de héroes con perspectiva cenital que incluye tanto una campaña con historia como modos multijugador

La dirección artística, extrañamente realista, y el título tan peculiar tienen a los jugadores desconcertados en las redes sociales

Dondequiera que voy, veo HoverGrease 2. Al menos, dondequiera que voy en Instagram, porque por alguna razón, mi algoritmo ha decidido que simplemente tengo que saberlo todo al respecto.

Es un bombardeo, con publicaciones interminables sobre el próximo juego (principalmente de la cuenta oficial de HoverGrease) que aparecen después de cada dos carretes que veo. Aunque la cuenta solo tiene unos pocos cientos de seguidores, muchas de estas publicaciones tienen miles de «me gusta», así que obviamente no soy el único que vive esta experiencia.

Ahora bien, este no es un fenómeno totalmente nuevo (y cualquiera que haya usado la app de Instagram sabrá que tu algoritmo personalizado a veces puede obsesionarse con temas a menudo bastante extraños), pero es la primera vez que me han bombardeado con contenido sobre un título que es tan... inquietante.

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En teoría, HoverGrease 2 suena como algo que podría gustarme. Es un shooter de héroes con vista aérea que cuenta tanto con una historia para un jugador como con un conjunto de modos multijugador competitivos en línea. Tiene diez personajes jugables, cada uno con 18 armas o ataques únicos con los que jugar.

La oferta en línea también parece sorprendentemente completa, con menciones a un pase de batalla y varios artículos desbloqueables en la página de Steam del juego.

HoverGrease 2 - Official Reveal Trailer - YouTube Watch On

El primer problema, al menos para mí, es la dirección artística. Los desarrolladores describen el mundo del juego como «bio-cyberpunk», lo que básicamente significa que se trata de un escenario de ciencia ficción poblado por extraños mutantes.

Hay un tipo con cabeza de pollo, una especie de mujer-caballo, un híbrido entre humano y conejo, y más. No es una mala idea en sí misma, pero el estilo visual bastante realista hace que cada uno de ellos se vea realmente inquietante.

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Luego está la sexualización. Todas las mujeres jugables del juego parecen llevar el atuendo más escaso posible (en contraste con los hombres, que están relativamente bien vestidos), lo cual, combinado con los rasgos animales realistas, se siente un poco raro y asqueroso. ¿De verdad se supone que debes sentarte ahí y mirar con lascivia la piel amarilla, viscosa y expuesta de una rana humanoide que habla? Realmente asqueroso.

Claramente tampoco soy el único que se queda con una sensación un poco desagradable, ya que los comentarios en el tráiler de presentación inicial del juego (publicado en el canal oficial de IGN, nada menos) son un muro de reacciones que van desde la perplejidad hasta la incomodidad absoluta.

«¿Este juego es una broma? ¿Qué es esto?», escribió un usuario. «Esto da miedo... ¿Por qué el conejito y la ardilla parecen más humanos que animales?», preguntó otro. Un comentarista simplemente escribió: «Estoy confundido y necesito a un adulto».

Y, para colmo, la pregunta del millón es qué diablos significa realmente «HoverGrease». De hecho, ¿cómo es que esto es HoverGrease 2 si parece que nunca hubo un HoverGrease 1? Cuanto más lo pienso, más confundido me siento.

Aunque se podría argumentar que toda esta rareza en realidad ha jugado a favor del desarrollador. Aquí estoy yo escribiendo sobre el juego, y aquí estás tú leyendo sobre él. Sinceramente, incluso me siento un poco tentado de sumergirme en él cuando se lance el 22 de mayo de 2026 para ver de qué se trata.

Si te interesa unirte, ya puedes agregar el juego a tu lista de deseos en Steam. Solo ten en cuenta que tus amigos podrían juzgarte por hacerlo.

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