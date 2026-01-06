Asus anuncia la nueva tablet para juegos ROG Flow Z13-KJP, junto con una impresionante colección de accesorios para juegos en colaboración con Kojima Productions

Asus ha anunciado su nueva tableta para juegos Flow Z13-KJP en colaboración con Kojima Productions.

También se ha presentado una colección de accesorios para juegos de edición limitada que saldrá a la venta el próximo mes.

El lanzamiento de la Flow Z13-KJP está previsto para mediados o finales del primer trimestre de 2026.

Asus Republic of Gamers (ROG) ha anunciado su nueva tableta para juegos ROG Flow Z13-KJP, así como una colaboración con el estudio Kojima Productions, creador de Death Stranding, para lanzar una colección de periféricos y accesorios para juegos de edición limitada.

Presentada durante el CES 2026, la ROG Flow Z13-KJP, una tableta para juegos 2 en 1, ha sido diseñada en colaboración con el legendario artista Yoji Shinkawa y cuenta con recortes angulares de aluminio CNC, detalles en fibra de carbono y una tipografía llamativa inspirada en la mascota Ludens de Kojima.

El adaptador de corriente y el embalaje también reflejan el estilo característico de Kojima, al igual que la funda de transporte Armory Crate, que parece sacada directamente del mundo de Death Stranding.

"Quería crear un gadget que perteneciera a Ludens y lo integré en el diseño de esta PC", afirmó Yoji Shinkawa. "Las piezas y los diseños están inspirados en Ludens y tienen su esencia".

Equipado con el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 con gráficos Radeon 8060S, 16 núcleos de CPU Zen 5, 40 unidades de cómputo de GPU RDNA 3.5 y una arquitectura de memoria unificada de 128 GB, el Flow Z13-KJP está diseñado tanto para juegos como para la creación de contenido.

La tableta también cuenta con un teclado desmontable para mayor comodidad, así como con una pantalla Nebula de 13,4 pulgadas, que ofrece una resolución de 2,5K, una frecuencia de actualización de 180 Hz y una cobertura de color DCI-P3 del 100 % para las imágenes y el rendimiento.

(Image credit: Asus)

Además del Flow Z13-KJP, los aficionados también pueden hacerse con una colección de accesorios de edición limitada, que incluye los audífonos para juegos ROG Delta II-KJP, el ratón para juegos ROG Keris II Origin-KJP Edition y la alfombrilla para ratón premium ROG Scabbard II XXL-KJP.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Los tres accesorios han sido diseñados especialmente en colaboración con Kojima Productions, con un elegante diseño en blanco y negro con toques dorados y los respectivos eslóganes del estudio y de ROG.

El Asus Flow Z13-KJP aún no tiene fecha de lanzamiento ni precio, pero se espera que salga a la venta a mediados o finales del primer trimestre de 2026.

En cuanto a los accesorios, su lanzamiento está previsto para el 4 de febrero de 2026. Los pedidos anticipados ya están disponibles en Best Buy.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.