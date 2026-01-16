Amazon cerrará New World el próximo año

Amazon anuncia que New World cerrará en 2027

El juego ya ha sido eliminado de todas las plataformas, pero los propietarios existentes aún pueden iniciar sesión por ahora

Las compras de moneda del juego no serán reembolsadas

Amazon acaba de anunciar "el futuro de New World " y resulta que eso solo significa que la compañía cerrará el MMO en 2027.

Como se detalla en una nueva publicación en el blog de New World , el juego dejará de estar disponible oficialmente el 31 de enero de 2027. Esto sigue a la noticia de octubre de 2025 de que el juego ya no recibiría nuevas actualizaciones de contenido.

El juego ahora ha sido eliminado de todas las plataformas, aunque los propietarios existentes aún pueden iniciar sesión durante los últimos meses de vida del juego.

"Queremos agradecer a los jugadores su dedicación y pasión", escribió la compañía. "Agradecemos el tiempo que dedicaron a crear el mundo de Aeternum con ustedes. Juntos construimos algo especial. Si bien nos entristece despedirnos, nos honra haber podido compartir tanto con la comunidad".

Incluso si ya compraste el juego, ya no podrás jugar a partir del 31 de enero de 2027. Amazon también confirmó que no se ofrecerán reembolsos por compras con monedas del juego, aunque la opción de comprar más se desactivará el 20 de julio.

La compañía al menos se ha comprometido a monitorear "errores y rendimiento" para "garantizar que el juego funcione sin problemas a medida que las cosas se van reduciendo".

¿Podrás obtener un reembolso? Amazon recomienda consultar con el servicio de atención al cliente de la plataforma donde compraste el juego.

New World se lanzó para PC en septiembre de 2021, con una versión actualizada y renovada llamada New World: Aeternum que saldrá para Xbox Series X y Series S y PlayStation 5 en octubre de 2024.

Fue uno de los pocos títulos que aparecieron en la serie antológica Secret Level de Amazon Prime Video , junto con el desastroso juego de servicio en vivo de Sony, Concord, que cerró infamemente después de solo dos semanas en el mercado.