PC Gaming Show 2025: Ubisoft revela novedades de tres futuros lanzamientos

¿Te perdiste el PC Gaming Show? No te preocupes, aquí te tenemos todas las novedades de Ubisoft, especialmente de los juegos Anno 117: Pax Romana, The Rogue Prince of Persia y Morbid Metal.

Es importante mencionar que se revelaron nuevas mecánicas de jugabilidad, elementos narrativos y mejoras visuales de los títulos, ofreciendo al público una visión más profunda de lo que está por venir. El show reafirmó el compromiso continuo de Ubisoft con la innovación y la diversidad de géneros, desde la estrategia de construcción de ciudades hasta la acción de plataformas intensa y los combates desafiantes.

Anno 117: Pax Romana tuvo su fecha de lanzamiento revelada con un memorable tráiler en el que estatuas de Roma cobran vida en una electrizante actuación musical, ofreciendo un vistazo de cómo será recordada la trayectoria de cada jugador como gobernador. El aclamado título de construcción y gestión estará disponible el 13 de noviembre de 2025 para PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect. Desarrollado por Ubisoft Mainz, Anno 117: Pax Romana es el proyecto más ambicioso de la franquicia hasta la fecha y uno de los juegos más grandes jamás creados sobre el Imperio romano. Los jugadores asumirán el papel de un gobernador recién nombrado por el emperador, encargado de desarrollar y liderar diversas provincias del Imperio — desde las hermosas tierras de Latium hasta los misteriosos pantanos celtas de Albion, donde ningún romano civilizado desearía estar. Las preventas ya están disponibles.

The Rogue Prince of Persia es un roguelite de acción en plataformas en 2D y de ritmo acelerado, desarrollado por el experimentado y apasionado estudio Evil Empire. El juego acaba de celebrar su primer año en acceso anticipado en Steam, durante el cual ha experimentado una notable evolución, con actualizaciones constantes y nuevos contenidos basados en los comentarios de la comunidad. Ahora, el título se acerca a su esperada versión 1.0, prevista para agosto de 2025 en Steam y otras plataformas. Los jugadores acompañarán al Príncipe en una jornada de redención, enfrentando a los hunos —maestros en magia chamánica— para salvar a su pueblo de Ctesiphon. Solo al replantear sus decisiones, explorar nuevos caminos y probar diferentes estrategias en cada partida, con el apoyo de quienes lo rodean, será posible encontrar la solución para salvar el reino y demostrar su valor ante su propia familia.

Desarrollado por el estudio Screen Juice, Morbid Metal es un roguelite de acción hack-and-slash en el que los jugadores avanzan por niveles semi-procedurales con impresionantes gráficos, enfrentando hordas de enemigos y jefes poderosos en diferentes biomas, como desiertos futuristas y ruinas invadidas por la naturaleza. Lo que diferencia a este título es la capacidad de alternar, en tiempo real, entre varios personajes, cada uno con ataques y habilidades únicas.