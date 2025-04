Parece que el lanzamiento de Doom: The Dark Ages el próximo 13 de mayo de 2025 no es la única sorpresa que Microsoft tiene preparada, pues ha creado una selección de hardware edición limitada basada en el aspecto del juego.

Anunciado a través de un post oficial en Xbox Wire, habrá un nuevo mando inalámbrico Xbox, un mando inalámbrico Xbox Elite Serie 2 y un envoltorio para la consola Xbox Serie X, todos ellos basados en el último shooter en primera persona de id Software.

Debo admitir que los mandos tienen un aspecto impresionante. La edición limitada del mando inalámbrico Xbox combina con el verde de la armadura del Doom Slayer. Presenta unas empuñaduras de goma exclusivas y símbolos rúnicos en los botones A/B/X/Y en lugar de la típica iconografía alfabética. Este modelo también incluye un código para el DLC de la skin del Slayer Executioner que se puede usar en el juego.

You may like