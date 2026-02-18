No, el remake de Final Fantasy IX aún no se ha anunciado oficialmente, pero aún hay esperanza

Las búsquedas y los comentarios sobre "Final Fantasy 9" se están disparando como consecuencia del lanzamiento de un libro ilustrado para niños por parte de Square Enix.

Los titulares engañosos insinúan un remake del que se lleva hablando mucho tiempo, en lugar de un nuevo producto.

El interés por el rumoreado juego sigue siendo enorme, y sigo teniendo la esperanza de que tengamos noticias este año.

Me encanta Final Fantasy IX. Junto con Spyro the Dragon, fue uno de los primeros videojuegos que tuve para la PlayStation original cuando era niño, y el que me enseñó que los juegos podían contar historias inmersivas y conmovedoras.

Hablando de conmovedoras, naturalmente he estado siguiendo las pistas que nos han dejado los filtradores sobre el tan rumoreado remake del juego. Estaba seguro de que tendríamos noticias el año pasado, en torno al 25.º aniversario del juego, y me decepcionó que ese hito llegara y pasara sin pena ni gloria.

Recientemente se ha producido un aumento en las búsquedas online de Final Fantasy IX (FF9), ya que algunos medios han informado de que este año se lanzará una "nueva versión de FF9". Por supuesto, estos titulares son clickbait: en lugar de una nueva entrada para nuestras listas de los mejores RPG y los mejores juegos de PS5, se trata de un nuevo producto, un libro infantil centrado en Vivi, uno de los personajes más populares del juego. No hay confirmación de que vayamos a ver un remake este año.

Sin embargo, sigo siendo optimista y creo que finalmente lo veremos. La existencia del remake de FF9 se reveló por primera vez a través de una filtración masiva de Nvidia sobre los próximos juegos de Square Enix, entre los que se incluyen Chrono Cross Remaster, el remake de Final Fantasy Tactics y Kingdom Hearts 4, todos los cuales ya se han lanzado o anunciado.

Aunque algunos filtradores informaron de que IX había sido suspendido, el renovado interés por la propiedad y el éxito de la gama de productos del 25.º aniversario (con nuevos diseños conceptuales, como la pieza anterior) deben demostrar a Square Enix que vale la pena perseverar con el remake.

Ni siquiera tendría que ser un juego AAA, reconstruido desde cero, con combates en tiempo real como la trilogía Final Fantasy VII Remake. Probablemente se parecería mucho más al reciente Dragon Quest VII Reimagined, que utiliza imágenes de estilo chibi, encantadores dioramas y marionetas escaneadas junto con el tradicional combate por turnos. Casualmente, le dimos a ese juego 4,5 estrellas en nuestra reseña.

Esta es la forma perfecta de adaptar FF9 a la era moderna. El Final Fantasy IX original consistía en escenas compuestas por dos elementos: magníficos fondos estáticos en 2D y personajes, monstruos y otras partes móviles superpuestas a esos fondos. No hay razón para que Square Enix no pueda mantener ese estilo con imágenes nítidas y modernas, tal y como ha hecho con Dragon Quest.

El combate por turnos está resurgiendo gracias al éxito de títulos como Clair Obscur: Expedition 33 y, por supuesto, es mucho más fácil de animar. Supondría una inversión significativamente más barata para Square que un frenético juego AAA en tiempo real que requiere un montón de entornos 3D altamente interactivos.

Vamos, Square Enix. Dale a la gente lo que quiere, aprovecha este aumento del interés de los fans y devuélvenos a Gaia. Si nos sorprendes con una revelación antes de que acabe el año, seguro que acabará en las listas de los mejores JRPG de 2026.

