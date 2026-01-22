Una empresa de investigación advierte a los jugadores que esperen un aumento "global" del precio de la Nintendo Switch 2

Niko Partners prevé que la Nintendo Switch 2 sufrirá una subida de precio en 2026

Esto se debe al aumento de los costos debido a los aranceles, la escasez de RAM y otros factores

Las consolas de la competencia ya han sufrido importantes subidas de precio

La empresa de estudios de mercado Niko Partners prevé que la Nintendo Switch 2 "experimentará un aumento de precio a nivel mundial" en 2026.

Esta previsión forma parte del último informe de la empresa sobre las diez principales tendencias a tener en cuenta en 2026. La empresa destaca el hecho de que la Nintendo Switch 2, que actualmente cuesta 449,99 dólares/395,99 libras esterlinas, tiene un precio muy competitivo en comparación con las consolas PlayStation 5 y Xbox Series, sobre todo después de que ambas sufrieran subidas de precio el año pasado.

Desafortunadamente, es poco probable que esto dure debido al impacto de los aranceles y a la actual escasez de RAM, que ha provocado un aumento generalizado de los precios de los componentes esenciales, lo que ha incrementado los costos de fabricación. A esto se suman las «condiciones macroeconómicas generales» a nivel mundial.

Niko Partners destaca el hecho de que Nintendo decidió mantener el precio de 449,99 dólares/395,99 libras esterlinas durante todo el año pasado a pesar de la introducción de aranceles, pero parece poco probable que esto continúe, ya que los costos siguen aumentando.

Sin embargo, hay un pequeño rayo de esperanza. Aunque se espera una subida de precios, la empresa plantea que Nintendo podría optar por dejar de vender el paquete de 449,99 dólares/395,99 libras esterlinas y vender en su lugar el paquete más caro, de 499,99 dólares/429,99 libras esterlinas, que incluye una copia de Mario Kart World.

¿Podría ser ahora el mejor momento para comprar una Nintendo Switch 2? Sin duda, es posible si quieres evitar la posibilidad de tener que pagar más en el futuro.

