Según una nueva filtración, Call of Duty podría estar a punto de llegar a Nintendo Switch 2

Call of Duty podría llegar a Nintendo Switch 2 en un futuro próximo

Una filtración afirma que han aparecido referencias a las plataformas de Nintendo en el código del juego

Por el momento no está claro qué títulos darían el salto

¡La espera está a punto de terminar! Claro, si una filtración reciente resulta cierto, pues se dice que "Call of Duty" para Nintendo Switch 2 llegaría antes de lo que creemos.

Tal y como ha señalado VGC, un filtrador conocido como «@realityuk» habría encontrado algunas referencias a las plataformas de Nintendo en el código de Call of Duty.

Según su captura de pantalla, las referencias a Nintendo parecen aparecer junto con el código de otras plataformas importantes como Xbox y PlayStation.

Ubisoft Connect también está presente en la lista, lo que probablemente se deba a que algunos títulos de Activision, como Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3, están disponibles a través del servicio de streaming Ubisoft+ Premium desde finales del año pasado.

La filtración sugiere que esto significa que el anuncio es «inminente» y que debería esperarse como parte de la próxima serie de revelaciones de Nintendo.

No está claro qué juegos, si es que hay alguno, llegarán a Nintendo Switch 2, pero los candidatos más obvios serían Black Ops 7 y el battle royale gratuito Warzone.

¿Un puerto inevitable?

Las recientes afirmaciones sobre una posible adaptación de Call of Duty para Nintendo Switch 2 no deberían sorprender demasiado, ya que Microsoft y Nintendo firmaron un acuerdo legal vinculante por diez años en 2023.

En ese momento, el vicepresidente y presidente de Microsoft, Brad Smith, prometió que la empresa llevaría los juegos de Call of Duty a las plataformas de Nintendo.

Al parecer, los juegos se lanzarían «el mismo día que en Xbox, con todas las funciones y el mismo contenido», como parte de una iniciativa para «proporcionar un acceso equitativo a largo plazo a Call of Duty a otras plataformas de juegos».

El anuncio se produjo en medio de una inminente demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra Microsoft, que argumentaba que la compra por parte del gigante tecnológico de Activision Blizzard, propietaria de Call of Duty, infringiría las leyes antimonopolio de EE. UU.

Finalmente, la FTC retiró la demanda y la adquisición por 75 400 millones de dólares se completó el 13 de octubre de 2023.

Aunque está claro que Microsoft ha perdido la oportunidad de llevar Black Ops 7 a Nintendo Switch 2 «el mismo día que Xbox», el anuncio de una adaptación seguiría contribuyendo en cierta medida a cumplir esa promesa.

