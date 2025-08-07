Nintendo abrió recientemente una encuesta para conocer la opinión de los jugadores sobre los juegos digitales y físicos, pero ya se ha cerrado.

Una de las preguntas se refería a los juegos físicos con descarga digital, lo que ha llevado a los aficionados a preguntarse si Nintendo introducirá cambios en sus polémicas tarjetas Game-Key.

También había preguntas sobre los juegos físicos y si los jugadores prefieren tener juegos físicos o digitales.

¿Eres team juegos físicos o digitales? Al parecer, no somos los únicos que tenemos esta pregunta.

Ya que Nintendo abrió brevemente una encuesta para conocer la opinión de los jugadores sobre los juegos digitales y físicos, lo que sugiere que la compañía busca retroalimentación tras el lanzamiento del Switch 2 y sus polémicas Game-Key Cards.

Según informa Eurogamer, el 4 de agosto Nintendo realizó una encuesta para averiguar qué opinan sus jugadores sobre los juegos físicos y digitales, con preguntas enfocadas en cuántos juegos de Switch han comprado para ellos mismos y para otros.

Una de las preguntas decía: “En general, cuando se trata de juegos para el sistema Nintendo Switch, ¿prefieres comprar juegos en formato físico o en formato digital?”

Otra preguntaba: “¿Por cuál de las siguientes razones considerarías comprar versiones físicas de juegos de Nintendo Switch?”, con opciones de respuesta como: “Me gusta coleccionar juegos físicos”, “es más fácil regalar juegos físicos a otras personas” y “los juegos físicos brindan una mayor sensación de propiedad”.

Por alguna razón, la encuesta ya fue desactivada, pero otra pregunta, sobre los juegos físicos que incluyen una descarga digital, ha hecho que los fans se pregunten si Nintendo considerará hacer cambios en sus Game-Key Cards.

“Llené la encuesta en línea de Nintendo y fui muy enfático en hacerles saber que AMO muchísimo los medios físicos y no quiero que desaparezcan nunca”, comentó un usuario en BlueSky. “No soy fan del nuevo enfoque de las tarjetas clave. Ojalá Nintendo realmente tome en cuenta estos comentarios y la gente apoye el formato físico.”

(Image credit: Future / Sega)

Las Game-Key Cards son una nueva forma de juegos físicos para el Switch 2 que contienen una clave de descarga, pero no incluyen todos los datos del juego como lo hacen otras ediciones físicas.

Después de que el jugador descarga el juego, puede jugarlo insertando la Game-Key Card en su consola y arrancándolo como si fuera un juego físico estándar.

Algunos títulos que ofrecen estas Game-Key Cards incluyen Persona 3 Reload, Bravely Default, entre otros, mientras que juegos nuevos como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza siguen utilizando tarjetas físicas estándar, como en el Switch original.

Sin embargo, estas nuevas tarjetas se han vuelto un tema divisivo entre los fans. Muchos se preocupan de que Nintendo esté encaminándose hacia un modelo completamente digital. Otros señalan que, al no contener los datos completos del juego, los jugadores no tienen una propiedad real del título tras su compra.

En abril, el vicepresidente senior de desarrollo de producto y publicaciones de Nintendo of America, Nate Bihldorff, declaró que las Game-Key Cards son “a prueba de futuro” y que permitirán que más juegos lleguen al Switch 2, sin importar su tamaño.