El presidente de Nintendo afirma que el aumento del costo de la memoria RAM es "algo que debemos vigilar de cerca", pero asegura que no hay "un impacto inmediato en las ganancias" en lo que respecta a la Switch 2

El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, se ha pronunciado sobre el reciente aumento del precio de la memoria RAM y ha confirmado que la empresa está siguiendo de cerca el tema.

En una entrevista para Kyoto Shimbun (traducida por VGC), Furukawa habló de los retos a los que se enfrenta la empresa con el menor margen de beneficio de la Nintendo Switch 2 en comparación con la Switch original, y explicó que la empresa está atenta a la escasez de memoria, así como al continuo aumento de los aranceles.

"La rentabilidad del hardware depende de factores como las condiciones de adquisición de componentes, la reducción de costos mediante la producción en masa y el impacto de los tipos de cambio y los aranceles", afirmó Furukawa.

"Es difícil generalizar. Básicamente, nuestro objetivo es abordar esta cuestión avanzando en la adquisición de componentes a medio y largo plazo".

A pesar de la continua preocupación por la escasez de RAM, causada principalmente por la demanda de centros de datos de inteligencia artificial, Furukawa confirmó que no se espera que la situación afecte a la empresa por el momento.

"Nos abastecemos de proveedores basándonos en nuestros planes de negocio a medio y largo plazo, pero el mercado actual de la memoria es muy volátil", afirmó Furukawa. "No hay un impacto inmediato en los beneficios, pero es algo que debemos vigilar de cerca".

El presidente también se negó a comentar si la Nintendo Switch 2 podría verse afectada en el mercado de precios, calificándolo de "hipotético".

Antes del lanzamiento de la Switch 2 el año pasado, se informó de que las consolas en Estados Unidos podrían verse afectadas por un arancel del 145 %, lo que amenazaba con encarecer aún más la consola de Nintendo, cuyo precio ya era de 449,99 dólares/395,99 libras esterlinas.

En ese momento, los pedidos anticipados en Estados Unidos y Canadá se vieron afectados por retrasos, pero la consola logró un lanzamiento masivo, vendiendo más de 10 millones de unidades a finales de 2025.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el posible impacto de los aranceles más altos en Japón impuestos por Estados Unidos, Furukawa dijo que Nintendo preveía un resultado negativo de varias decenas de miles de millones de yenes como consecuencia de los aranceles, confirmando que sí había visto un impacto correspondiente en la primera mitad del año.

"Aunque es difícil evaluar con precisión el impacto futuro, nuestra política básica es reconocer los aranceles como un costo y repercutirlos en los precios en la medida de lo posible, no solo en Estados Unidos", afirmó el presidente de Nintendo.

"Por otro lado, este es un periodo crucial para nuestro negocio de videojuegos, ya que promovemos la adopción de nuevo hardware y mantenemos el impulso de nuestras plataformas. Estamos trabajando en ello mientras analizamos cuidadosamente la situación".

