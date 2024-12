YouTuber aparentemente muestra lo que sería la Nintendo Switch 2, con todo y sus nuevos joy-cons

Un YouTuber aparentemente ha compartido el primer vistazo práctico del Nintendo Switch 2.

Las filtraciones sobre el próximo sucesor de la Switch se han estado calentando estas últimas semanas, pero ahora parece que tenemos la primera demostración en video de cómo podría ser la consola en las manos.

El canal de YouTube NerdNest ha lanzado un nuevo video que muestra lo que parece ser una muestra práctica de un modelo ficticio del Switch 2.

En el video, NerdNest explicó que un fabricante de accesorios externo, iVoler, se comunicó con ellos con una oferta para probar un nuevo estuche junto con el modelo del dispositivo inédito.

El YouTuber continúa brindando una mirada de primera mano a una versión blanca del Switch 2, que parece alinearse con las filtraciones de diseño que hemos visto recientemente.

Una de las primeras cosas que destaca NerdNest es la pantalla de cristal del modelo, similar a la OLED de la Switch, así como los nuevos Joy-Con de la consola.

A diferencia de la Switch original, los Joy-Con de la Switch 2 están unidos magnéticamente al costado de la pantalla y tendrán un botón en la parte posterior de cada uno para aparentemente bloquearlos en su lugar.

NerdNest prueba esta función en el video, mostrando cuán diferentes son de la entrada deslizante y instantánea del Switch, al mismo tiempo que comenta cómo su apariencia, junto con la adición del nuevo botón "C", se ajusta a las recientes filtraciones de Dbrand.

Al comparar el tamaño del modelo con la Switch original, queda claro que la Switch 2 es más grande en escala y, después de medirlo, el YouTuber confirmó que la pantalla en sí es "tal vez 7,9 o tal vez 8 pulgadas, en diagonal".

Sin embargo, ambas consolas parecen tener el mismo grosor, lo que según NerdNest podría plantear algunos problemas de sobrecalentamiento.

Nintendo aún no ha revelado formalmente su próxima consola portátil, pero se ha confirmado un anuncio de fecha de lanzamiento para Switch 2 antes de finales de 2024.

La compañía también ha confirmado que será compatible con versiones anteriores de la Switch original.

