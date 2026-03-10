Turtle Beach celebra el Mar10 Day con dos productos inspirados en Mario, entre los que se incluye un auricular para Nintendo Switch 2 sorprendentemente asequible

Turtle Beach ha anunciado dos nuevos diseños para celebrar el Mar10 Day.

Esto incluye un nuevo controlador inalámbrico y unos audífonos con cable para videojuegos.

Ambos saldrán a la venta el 30 de marzo de 2026 y ya se pueden reservar.

El Mar10 Day (o Mario Day), la celebración oficial de Nintendo de todo lo relacionado con Super Mario, ya está aquí, y el fabricante de accesorios para videojuegos Turtle Beach ha presentado dos nuevos productos para conmemorarlo.

Ambos son nuevas variantes de productos ya existentes: el control inalámbrico Turtle Beach Rematch y los audífonos con cable para videojuegos Turtle Beach Airlite Fit. El control tiene un nuevo diseño de «Mario y Luigi», y no es difícil adivinar qué personajes aparecen ahora en él.

Una imagen en 3D de Luigi con los brazos cruzados aparece en la empuñadura izquierda, y Mario en una posición similar en la derecha. El resto del controlador es de un alegre color azul, aparte del colorido logotipo de Super Mario y las tapas de los joysticks de color rojo brillante. En general, es un diseño bastante básico, pero cuenta con una brillante iluminación RGB que le da vida.

También cuenta con sensores de magnetorresistencia túnel (TMR) en los joysticks, lo que debería ayudar a aumentar su longevidad y la compatibilidad con el control de movimiento. Por 64,99 $ / 64,99 £, también es bastante más barato que el mando Nintendo Switch 2 Pro Controller del fabricante de la consola, que cuesta 84,99 $ / 74,99 £.

Los nuevos «Mario Star» Airlite Fit añaden un plástico translúcido muy atractivo al diseño de estos ligeros auriculares con cable, además de un pequeño gráfico monocromo de Mario y una Super Star en el auricular.

Por el impresionante precio de 27,99 $/19,99 £, no hay que esperar milagros en cuanto al sonido, pero cuenta con altavoces de 40 mm y un micrófono con cancelación de ruido que se puede silenciar con solo girarlo.

Ambos productos ya están disponibles para su preventa en el sitio web de Turtle Beach y llegarán a las tiendas el 30 de marzo de 2026.

