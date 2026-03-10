Turtle Beach celebra el Mar10 Day con dos productos inspirados en Mario, entre los que se incluye un auricular para Nintendo Switch 2 sorprendentemente asequible
¡Vamos!
- Turtle Beach ha anunciado dos nuevos diseños para celebrar el Mar10 Day.
- Esto incluye un nuevo controlador inalámbrico y unos audífonos con cable para videojuegos.
- Ambos saldrán a la venta el 30 de marzo de 2026 y ya se pueden reservar.
El Mar10 Day (o Mario Day), la celebración oficial de Nintendo de todo lo relacionado con Super Mario, ya está aquí, y el fabricante de accesorios para videojuegos Turtle Beach ha presentado dos nuevos productos para conmemorarlo.
Ambos son nuevas variantes de productos ya existentes: el control inalámbrico Turtle Beach Rematch y los audífonos con cable para videojuegos Turtle Beach Airlite Fit. El control tiene un nuevo diseño de «Mario y Luigi», y no es difícil adivinar qué personajes aparecen ahora en él.
Una imagen en 3D de Luigi con los brazos cruzados aparece en la empuñadura izquierda, y Mario en una posición similar en la derecha. El resto del controlador es de un alegre color azul, aparte del colorido logotipo de Super Mario y las tapas de los joysticks de color rojo brillante. En general, es un diseño bastante básico, pero cuenta con una brillante iluminación RGB que le da vida.El artículo continúa a continuación
También cuenta con sensores de magnetorresistencia túnel (TMR) en los joysticks, lo que debería ayudar a aumentar su longevidad y la compatibilidad con el control de movimiento. Por 64,99 $ / 64,99 £, también es bastante más barato que el mando Nintendo Switch 2 Pro Controller del fabricante de la consola, que cuesta 84,99 $ / 74,99 £.
Los nuevos «Mario Star» Airlite Fit añaden un plástico translúcido muy atractivo al diseño de estos ligeros auriculares con cable, además de un pequeño gráfico monocromo de Mario y una Super Star en el auricular.
Por el impresionante precio de 27,99 $/19,99 £, no hay que esperar milagros en cuanto al sonido, pero cuenta con altavoces de 40 mm y un micrófono con cancelación de ruido que se puede silenciar con solo girarlo.
Ambos productos ya están disponibles para su preventa en el sitio web de Turtle Beach y llegarán a las tiendas el 30 de marzo de 2026.
