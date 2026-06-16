¿Te gustaría poder jugar Baldur's Gate 3 en la Nintendo Switch 2? Otro genial juego de rol de D&D acaba de llegar a la plataforma

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked acaba de lanzarse para Nintendo Switch 2

La adaptación llega junto con una actualización que agrega un nuevo personaje jugable

El juego es una versión con temática de Dungeons & Dragons del juego de mesa digital Demeo

Puede que el gran éxito Baldur’s Gate 3 no llegue a Nintendo Switch 2, pero eso no significa que debas pasar por alto algunos de los otros brillantes juegos de rol (RPG) de Dungeons & Dragons disponibles en la plataforma. De hecho, hoy mismo se lanzó uno: Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked.

Como su nombre lo indica, se trata de una versión claramente inspirada en D&D del juego de mesa digital ya existente Demeo, en el que los jugadores exploran mazmorras y luchan contra monstruos mediante combates tácticos basados en cartas. Si guardas buenos recuerdos del juego de mesa físico HeroQuest, te sentirás como en casa en Demeo, ya que es casi como una versión modernizada con un toque único de construcción de mazos.

Battlemarked agrega un montón de elementos característicos de D&D a la mezcla, y es una combinación perfecta. Hay ocho héroes jugables para elegir, incluido uno que acaba de agregarse justo a tiempo para la versión de Nintendo Switch 2, todos basados en las clases clásicas de D&D. Hay un paladín, por supuesto, junto con los esperados hechicero, guardabosques, guerrero, bardo y pícaro, todos con sus propias armas y habilidades únicas. Por lo general, me atrae más jugar con un personaje de bardo versátil, pero tengo muchas ganas de desbloquear la última incorporación a la lista: un druida orco que, literalmente, puede transformarse en un oso gigante.

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Las características de D&D, como las pruebas de habilidad, están presentes en las dos campañas de historia disponibles (se planea agregar más en el futuro), pero esto no es, de ninguna manera, una adaptación fiel del sistema de reglas. Se trata de una experiencia más informal que se puede disfrutar con hasta tres amigos, sin importar su nivel de experiencia individual con el universo más amplio de D&D.

Tampoco tienes que preocuparte si nadie en tu grupo de amigos ha jugado antes a Demeo. No se necesita ningún conocimiento previo de ese juego, ya que un tutorial detallado explica todo lo que necesitas saber justo al comenzar.

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked | Gameplay Trailer - YouTube Watch On

La dirección artística también es excelente, con una presentación que realmente da la sensación de que un juego de mesa ha cobrado vida. Las diferentes clases están representadas por pequeñas miniaturas con un diseño específico, aunque me gusta mucho que puedas mezclar sus combinaciones de colores o cambiar sus nombres en el juego si te apetece un poco más de juego de rol.

Rara vez uso la pantalla táctil de la Nintendo Switch 2 en modo portátil, pero la integración en Battlemarked es excelente. Arrastrar tus piezas por el tablero se siente totalmente natural y lanzar el dado cada vez que necesitas tirarlo es tan satisfactorio que se ha convertido en mi forma favorita de jugar.

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Los controles de ratón con los Joy-Con 2 también están muy bien implementados: aparece automáticamente un cursor en pantalla que te permite disfrutar de una experiencia igualmente agradable, incluso si juegas en modo acoplado en un televisor.

Esto es definitivamente algo positivo, ya que hasta ahora tenía una queja importante: los controles habituales con el joystick y los botones pueden resultar un poco complicados de manejar.

Puedes adquirir Demeo x Dungeons & Dragons a través de la eShop de Nintendo Switch 2 por $29.99 / £24.99 / AU$41.99.

También está disponible para PlayStation 5, PC y Meta Quest, con soporte completo para el modo multijugador multiplataforma. Si ya lo tienes, no te preocupes por perderte el nuevo contenido agregado a la versión para Switch 2: llegará hoy a las otras plataformas como una actualización gratuita.

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