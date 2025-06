No, no debes despegar la "capa protectora" de la pantalla de Nintendo Switch 2

Estamos a pocos días del lanzamiento de la Switch 2 el 5 de junio de 2025

Un manual de seguridad revela que la Switch 2 tiene una capa de película protectora como parte de su pantalla

Si te vas a comprar una Switch 2, no intentes despegarla... aunque no es un protector de pantalla tradicional

¡Ni su lanzamiento lo salva de las filtraciones! Nintendo Switch 2 vuelve a ser el centro de atención de los gamers con una nueva filtración.

La Nintendo Switch 2 está a la vuelta de la esquina, y seguimos conociendo más detalles sobre la consola en el corto periodo de tiempo que queda hasta su lanzamiento el 5 de junio de 2025. Nintendo of Europe ha publicado el manual de seguridad de Nintendo Switch 2 en formato PDF.

Aunque contiene las instrucciones de uso habituales de una videoconsola portátil, Nintendo Soup ha descubierto que nos cuenta algo más sobre la pantalla. Principalmente, «La pantalla está cubierta con una capa de película diseñada para evitar la dispersión de fragmentos en caso de daños. No la despegues».

Eso trae recuerdos del Galaxy Fold original para algunos, incluido yo mismo, pero esto es menos un protector de pantalla y más una capa de la pantalla. Aun así, Nintendo lo deja lo más claro posible, como una viñeta clave, y recuerda a la gente que no se arriesgue a quitarlo. En el desafortunado caso de que se te caiga la Switch 2 y se rompa la pantalla, la capa de película podría evitar que la grieta se extendiera.

Ahora bien, esta capa de película no es exclusiva del Switch 2, ya que se encuentra en la mayoría de las pantallas de cristal para evitar más lesiones por una pantalla agrietada. No quieres que salgan astillas o trozos de cristal por todas partes. No se trata en absoluto de una crítica a la durabilidad de la Switch 2, y la Switch OLED cuenta con una capa similar.

Además, si quieres añadir otra capa de protección a la pantalla de 7,9 pulgadas de Switch 2, puedes colocar un protector de pantalla. Y ten en cuenta que esta capa de película no es un protector de pantalla en el sentido tradicional.

El resto del manual contiene otros consejos útiles para el manejo de una videoconsola portátil. Puedes verlo completo aquí.

Si tienes la suerte de haber reservado la Switch 2, estás a solo unos días de recibir la consola. Pero si eres como yo y como muchos otros, puede que aún estés buscando una consola. Puedes echar un vistazo al blog en directo de TechRadar para seguir los pedidos anticipados y, el día del lanzamiento, la disponibilidad de la consola.

Aunque si se parece en algo a los lanzamientos anteriores de Nintendo o, por ejemplo, a la PS5, no te sorprendas si la Switch 2 es difícil de encontrar.