No Man's Sky se lanzará en Nintendo Switch 2 con multijugador completo, incluyendo cross-save y cross-play

(Crédito de imagen: Hello Games)

No Man's Sky, de Hello Games, se lanzará en Nintendo Switch 2 con la nueva actualización de contenido Beacon y la funcionalidad de guardado cruzado

Al igual que las actualizaciones anteriores, será gratuita para los propietarios actuales sin una ruta de actualización de pago

Es un ejemplo de por qué el guardado cruzado es importante que otros desarrolladores de juegos lo incluyan en los juegos

¡Comienza la cuenta regresiva! La nueva Nintendo Switch 2 ya se asoma a la puerta de muchos afortunados, y lo mejor de todo es que llega junto con algunos títulos disponibles desde su lanzamiento, pero eso no es todo, uno de ellos llegará con multiples ventajas para los jugadores sin costo adicional.

Hello Games ha anunciado una edición de No Man's Sky para Switch 2 que se lanzará con su nueva actualización de contenido Beacon, que incluye multijugador completo, mejores tasas de fotogramas, incluida la compatibilidad con texturas 4K, y quizás lo más importante, la funcionalidad de guardado cruzado y juego cruzado. Todo ello será gratuito para los actuales poseedores de No Man's Sky Switch 1 cuando se lance el 5 de junio.

Es estupendo para los fans ver la mejora de la tasa de fotogramas y la resolución 4K, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas puestas en diversos juegos de la consola. También cabe destacar que la versión de Switch 1 no contaba con multijugador completo, algo que ahora será posible gracias a la potencia adicional de Switch 2. Sin embargo, otro aspecto destacado es la inclusión de cross-save y cross-play desde el primer día.

El guardado cruzado ha estado disponible en No Man's Sky para todas las plataformas durante algún tiempo, pero con el lanzamiento de Switch 2, podrás continuar exactamente donde lo dejaste. No solemos ver la inclusión de cross-save en otros juegos triple A en el lanzamiento, o incluso en absoluto (tanto en títulos multijugador como para un jugador), y afortunadamente, el desarrollador indie Hello Games lo ha considerado.

Es una prueba de lo considerado que ha sido el desarrollador del juego en los últimos años, especialmente con su actualización Beacon que se une a la enorme lista de contenidos gratuitos lanzados, y los fans, sin duda, esperan que la buena voluntad continúe - y empujar a otros desarrolladores de juegos a hacer lo mismo.

La Switch 2 es un ejemplo de por qué necesitamos más juegos con "cross-save"

(Image credit: Nintendo)

Es una hazaña enorme para Hello Games ir a toda máquina con el puerto de Switch 2, especialmente con todas las mejoras que vienen sin necesidad de una ruta de actualización de pago. También es otra razón para insistir en que no hay suficientes juegos compatibles con el guardado cruzado, de consola a PC y viceversa.

Aplaudo a desarrolladores como Larian Studios con Baldur's Gate 3, CD Projekt Red con The Witcher 3: Wild Hunt y Cyberpunk 2077, pero creo que hay más espacio para que esto sea algo habitual. Vale la pena señalar que no estoy hablando solo de cross-save en la misma plataforma, como la Switch 1 a la Switch 2, sino más bien incluyendo todas las consolas y PC... ya os hacéis una idea.

Para mí es un factor decisivo a la hora de decidir si comprar un port para PC de los títulos de Sony para PlayStation, especialmente cuando ya tengo el título en la PS5, y un ejemplo claro es Stellar Blade, que se lanzará en Steam el 11 de junio sin la función de guardado cruzado.

Una buena parte de los juegos que llegarán a la Switch 2 en su lanzamiento son juegos que ya se han lanzado en otras plataformas, y en los que los jugadores que compren la Switch 2 ya han progresado - por ejemplo, Street Fighter 6 de Capcom o Hitman World of Assassination de IO Interactive, ambos sin soporte para la progresión cruzada. Así que, sencillamente, no es solo un problema de PC, sino de todas las plataformas que necesitan este soporte.