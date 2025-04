¡Es oficial! CD Projekt Red anunció que la versión de Cyberpunk 2077 para Nintendo Switch 2 contará con la tecnología DLSS de NVIDIA.

Esto fue revelado por Digital Foundry, que durante un evento con acceso anticipado pudo confirmar con el estudio que la versión para Switch 2 incluirá la tecnología de escalado por inteligencia artificial de Nvidia, tanto en modo portátil como en modo dock.

"Estamos usando una versión de DLSS disponible para el hardware de Nintendo Switch 2, impulsada por los núcleos Tensor de Nvidia", dijo CD Projekt Red a la publicación. "El juego utiliza DLSS en los cuatro modos: en portátil y dock, y en las variantes de rendimiento y calidad de cada uno."

