"Final Fantasy VII: Rebirth" ya está disponible para Nintendo Switch 2. Después de un tiempo jugando, me encanta su versatilidad como consola portátil, pero los gráficos…

Final Fantasy VII: Rebirth, la continuación de la nueva versión iniciada por Final Fantasy VII: Remake, por fin ha llegado a consolas que no son de PlayStation, y durante el fin de semana me he pasado el juego en mi Nintendo Switch 2 para responder a una pregunta: ¿puede la consola portátil con él?

La respuesta simple es sí; la respuesta más larga es sí, pero no estoy convencido de que esta sea la forma en que me gustaría vivir esta aventura, ya que la mayor escala de Rebirth en comparación con su primera parte hace que las deficiencias técnicas de la consola de Nintendo sean muy evidentes.

Aunque poder llevarte esta aventura contigo a donde vayas tiene algunas ventajas importantes —especialmente porque es un juego en el que puedes (y yo lo he hecho, en la versión de PS5) pasar más de 150 horas exprimiéndole hasta la última gota de sangre (mi PS5 me dice que pasé 187 horas en este juego).

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Al igual que con Remake, la elección de la plataforma para Rebirth debería depender de lo que más valores en tus juegos: la belleza o la accesibilidad.

Reflección sobre "Rebirth"

El incidente de Nibelheim (Image credit: Square Enix)

Final Fantasy VII: Rebirth no es una secuela en el sentido habitual, sino más bien el segundo disco de la nueva versión en tres partes de este emblemático JRPG. La jugabilidad es prácticamente idéntica a la de la primera parte, la historia retoma exactamente donde se quedó, y es esencial que juegues Remake si quieres entrar de lleno en la trama tal y como Rebirth lo espera; de lo contrario, más que lanzarte a la segunda entrega de una serie de videojuegos, será un desafío ponerte al día.

Al mismo tiempo, Rebirth es una expansión de la fórmula de Remake gracias a la incorporación de nuevos personajes jugables, folios que allanan el camino para una mayor personalización de la creación de personajes y los aspectos de mundo abierto que hacen que esto se sienta como una gran aventura en lugar de una historia lineal.

El enfoque de la historia, aunque es una continuación de la trama del FF7 remasterizado, también es distinto en esta entrega. La parte de Rebirth de la historia de FF7 trata de enfrentarse al pasado —tanto a nivel individual de los personajes, como cuando regresamos a sus antiguos hogares en Nibelheim (Cloud y Tifa) y Corel (Barret); para el mundo en su conjunto, a medida que aprendemos más sobre los Ancestros Cetra, su custodia del Lifestream y cómo esto alimenta los diversos conflictos entre las facciones de la actualidad; y para la serie a un nivel meta, a medida que descubrimos las consecuencias y los resultados del final de la primera parte al desafiar el destino.

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Ya está aquí todo el grupo (Image credit: Square Enix)

Esta narrativa reflexiva (aunque un poco desordenada en ese último aspecto) ofrece un hilo conductor excelente para esta parte de la historia. Es fácil que las partes intermedias tengan dificultades para encontrar su identidad y satisfacer al público, ya que pueden parecer fácilmente un mero vehículo para llevarnos de la primera a la tercera parte. Rebirth deja algunos cabos sueltos al final, pero esta entrega da espacio para el desarrollo de los personajes y las conclusiones de las subtramas que te dejan con ganas de más en lugar de insatisfecho narrativamente.

Desafortunadamente, donde te quedas con ganas de más, al menos en la versión para Switch 2, es en el aspecto del rendimiento. Al igual que con Remake, no consideré que la calidad del juego arruinara por completo la experiencia, pero el alcance ampliado de este título deja claro que la excelencia técnica no es el punto fuerte de Switch 2.

Formas familiares (Image credit: Square Enix)

El rendimiento técnico general no difiere mucho de la experiencia del remake. En general, el juego funciona con fluidez a una tasa de fotogramas constante. Quizás se notó un ligero tartamudeo en los llamativos combos finales contra los jefes en un par de combates, pero eso nunca me impidió disfrutar del espectáculo de las peleas en Rebirth.

Sin embargo, la calidad deja algo que desear, aunque admito que mis capturas de pantalla (especialmente las de combate) dan una imagen un poco injusta. Con el desenfoque de movimiento, el ritmo de las animaciones y el deslumbramiento de las explosiones coloridas, es fácil no notar la naturaleza desordenada e inacabada que presentan los fotogramas individuales.

Donde la calidad es más difícil de ignorar es en los entornos más amplios. Dejando atrás las calles, a veces claustrofóbicas, de los barrios marginales de Midgar, Rebirth ofrece una verdadera sensación de aventura con espacios de mundo pseudoabierto para explorar a través de numerosas regiones.

En la PS5, estos espacios pueden resultar deslumbrantes; en la Switch 2, una combinación de texturas de menor calidad, decorados más esporádicos (y con menos polígonos) (por ejemplo, las flores y el resto de vegetación que adornan el suelo de la Pradera) y una cantidad notable de pop-in restan valor al espectáculo.

Estos problemas estaban presentes tanto en el modo portátil como en el modo acoplado. De hecho, las texturas de baja calidad resultaban más frustrantes al ampliarlas en la pantalla de mi televisor de 55 pulgadas.

Un ninja Shinra (Image credit: Square Enix)

Me pareció especialmente gracioso la falta de vegetación en la sección de captura del chocobo del segundo capítulo. Cloud tenía tal vez cinco briznas de hierba entre él y la mirada aguda del icónico pájaro amarillo, pero al parecer eso es suficiente para permanecer oculto; tal vez esto se deba al entrenamiento especial que reciben los SOLDIER y la infantería de Shinra.

Por desgracia, la falta de espectacularidad hizo que explorar los entornos de mundo abierto resultara mucho menos atractivo. Mientras que antes me aseguraba de completar tantos objetivos secundarios como fuera posible antes de seguir adelante, ahora solía rendirme después de solo un par porque no me sentía tan inmerso en esta aventura.

Aunque si no has jugado la versión que no es para Switch 2, es posible que este contraste gráfico no se note tanto, y dado que el juego ofrece cientos de horas de contenido, la posibilidad de jugarlo en cualquier lugar es una gran ventaja en cuanto a accesibilidad.

Con horas libres para jugar aquí y allá —mientras nos desplazamos al trabajo o viajamos, en la cama o en el sofá junto a alguien que usa la tele para jugar o ver otra cosa—, la versatilidad de una consola portátil es la razón por la que jugamos con ellas, no por su superioridad gráfica.

Dicho esto, estoy firmemente en el bando de jugarlo en PS5 —o en una Xbox o una PC decente— cuando se trata de Final Fantasy VII: Rebirth. La versión para Switch 2 está bien, pero, francamente, no es la mejor manera de vivir la aventura

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