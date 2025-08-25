Este estuche de carga es el mejor accesorio para Switch 2 que tengo, y resuelve mi mayor queja sobre la consola

Es una realidad, amo mi Nintendo Switch 2, pero, como muchos lo anticipaban, hay un reto habitual en las "consolas portátiles": la duración de la batería.

No es que sea terrible, pero sí que se agota un poco más rápido en comparación con mi Switch OLED (y la Switch original anterior).

Por supuesto, cuenta con una batería más grande que sus predecesoras, pero eso se debe principalmente a la mejora en el rendimiento. Aun así, no me he arrepentido ni una sola vez de haber cambiado de generación.

Sin embargo, como viajo a menudo y suelo olvidarme de cargarla cuando tengo la oportunidad, incluso una ligera disminución de la duración de la batería de la consola portátil puede resultar molesta. Hay montones de fundas para Switch 2 en sitios como Amazon, y también hay una amplia oferta de los mejores cargadores portátiles, pero dada la portabilidad innata de la Switch 2, no me gusta llenar mi mochila con demasiados gadgets sueltos.

Ahí es donde entra en juego la funda de carga de Belkin para Nintendo Switch 2. Esta funda incluye una batería de 10 000 mAh con pantalla y también viene con su propio cargador USB-C. Yo mismo me hice con una de las fundas de color salvia y ha acabado con mi ansiedad por la batería de la noche a la mañana, pero hay muchas otras cosas que me encantan.

En primer lugar, hablemos de las medidas de protección. Puede que sea por su estructura ligeramente más grande en comparación con su perfil siempre delgado (o por su elevado precio...), pero he estado cuidando mi Nintendo Switch 2 como si fuera un bebé recién nacido por miedo a que se dañara, especialmente cuando viajo.

Disponible en tres elegantes colores (negro, arena y salvia), la funda de carga de Belkin está bien acolchada y fabricada con una carcasa exterior de poliéster resistente y una cremallera envolvente. Me encanta el moderno color salvia, que es ligeramente más verde que gris y combina con mi estética para 2025, muy influenciada por el matcha.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Al abrir el estuche, encontrarás un interior suave y aterciopelado, así como espacio de almacenamiento integrado, concretamente un bolsillo de malla para cables y otros accesorios (incluido un bolsillo a medida para el Apple AirTag) y un panel plano con 12 soportes elásticos para tarjetas de juego. En la otra mitad, hay un hueco para alojar la batería con una correa de velcro para mantenerla segura, y la Switch 2 encaja perfectamente encima de este en un compartimento a medida para mantenerla bien sujeta.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

Con el Switch 2 incluido, pesa 1,84 kg; es un poco pesado, sí, pero mucho más compacto que la batería portátil suelta alternativa. Además, cuenta con una garantía de dos años, por lo que estás cubierto en múltiples frentes.

Todo esto me da mucha más tranquilidad cuando salgo con mi Switch 2, ya sea porque me mantiene cargado y listo para jugar, protege mi estuche de daños o me da la tranquilidad de que, si lo pierdo, mi Apple AirTag me ayudará fácilmente a localizarlo.

Puedes adquirir la funda de carga de Belkin por 69,99 $ / 49,99 £ / 99,95 AU$, $1699 pesos mexicanos, pero también hay una versión sin carga disponible por 29,99 $ / 17,99 £ / 39,95 AU$. Si aún no has comprado la última consola portátil de Nintendo, puedes leer la reseña completa de TechRadar sobre la Nintendo Switch 2 aquí.