CRKD va a lanzar una nueva versión de su pequeño controlador Atom, compatible con Switch 2 y con un montón de mejoras importantes
El tamaño sí importa...
- CRKD ha presentado una nueva versión de su pequeño control Atom, llamada Atom+
- Sigue siendo pequeño y relativamente económico, pero ahora incluye joysticks TMR
- Es compatible con Nintendo Switch y Switch 2, además de con PC y dispositivos móviles
La marca de accesorios para videojuegos CRKD ha anunciado el Atom+, una nueva versión de su diminuto control Atom.
A pesar de ofrecer muchas más funciones, el CRKD Atom+ sigue siendo extremadamente compacto y no desentonaría en un llavero. A diferencia de su predecesor, ahora cuenta con dos joysticks, lo que significa que debería funcionar bien con prácticamente cualquier juego de Nintendo Switch o Nintendo Switch 2.
Además, se trata de joysticks TMR de alta calidad, que ofrecen una mayor precisión y eliminan por completo el riesgo de desviación. Gracias a su conectividad Bluetooth, también es compatible con PC, teléfonos móviles y algunos televisores inteligentes.
El controlador incluso admite retroalimentación de vibración y control de movimiento, lo cual es particularmente impresionante en algo tan pequeño. CRKD no ha hecho ninguna afirmación con respecto a la duración de la batería del Atom+, pero espero que dure unas cuantas horas como su predecesor.
«Hemos creado un gamepad portátil que es lo suficientemente potente para la jugabilidad moderna y, al mismo tiempo, lo suficientemente pequeño como para llevarlo a cualquier parte», afirmó Jack Guinchard, gerente global de marca de CRKD.
El Atom+ cuesta solo 29,99 $ / 29,99 £ / 54,99 AU$, incluye una correa para la muñeca y un cable de carga, y está disponible en cuatro colores (Smoke Black, Glacier Blue, Retro Purple y Pal Grey), todos los cuales ya se pueden reservar a través del sitio web de CRKD.
Dash is an experienced tech journalist who currently serves as the Gaming Editor at TechRadar, where he helps oversee coverage of video games and related products.
Before joining the team, he was Contributing Writer at PLAY (formerly Official PlayStation Magazine) and has also written articles for many of the UK's biggest gaming magazines including Edge, PC Gamer, and SFX.
Now, when he's not getting his greasy little mitts on the newest hardware or gaming gadget, he can be found listening to J-pop or feverishly devouring the latest Nintendo Switch otome.
- Antonio QuijanoEditor