Nintendo ha actualizado su acuerdo de usuario tanto en EE.UU. como en el Reino Unido.

En EE.UU., ahora dice que Nintendo podría bloquear tu consola por uso no autorizado.

En el Reino Unido, el software digital podría quedar inhabilitado.

¿Cruel, pero justo? ¿Ustedes qué opinan? Nintendo actualizó su acuerdo de usuario, pero con algunas medidas que refuerzan su postura frente a quienes piratean juegos, intentan emular títulos o modifican de cualquier otro modo sus consolas.

Los cambios se anunciaron en un correo electrónico distribuido a los usuarios de EE.UU. y se aplican a todas las cuentas de Nintendo existentes y nuevas. Game File informa de que el acuerdo ha recibido algo más de 100 modificaciones.

Algunas de las modificaciones más interesantes incluyen una ampliación masiva de una parte que solía afirmar que los jugadores "no están autorizados a arrendar, alquilar, sublicenciar, publicar, copiar, modificar, adaptar, traducir, realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar la totalidad o parte de los Servicios de la Cuenta Nintendo sin el consentimiento por escrito de Nintendo, o a menos que la legislación aplicable lo permita expresamente".

Ahora bien, dice que: "Sin limitación alguna, aceptas que no puedes (a) publicar, copiar, modificar, aplicar ingeniería inversa, arrendar, alquilar, descompilar, desensamblar, distribuir, poner a la venta o crear trabajos derivados de ninguna parte de los Servicios Cuenta Nintendo; (b) evitar, modificar, descifrar, anular, manipular o eludir de cualquier otra forma cualquiera de las funciones o protecciones de los Servicios Cuenta Nintendo, incluso mediante el uso de cualquier hardware o software que pudiera hacer que los Servicios Cuenta Nintendo funcionaran de forma distinta a la prevista en su documentación y uso previsto; (c) obtener, instalar o utilizar cualquier copia no autorizada de los Servicios de la Cuenta Nintendo; o (d) explotar los Servicios de la Cuenta Nintendo de cualquier manera que no sea para utilizarlos de acuerdo con la documentación aplicable y el uso previsto, en cada caso, sin el consentimiento por escrito o la autorización expresa de Nintendo, o a menos que la ley aplicable permita expresamente lo contrario".

Nintendo está explicando exactamente lo que no está permitido hacer. La prohibición de «eludir, modificar, descifrar, anular o manipular» partes de la consola excluye por completo actividades como instalar tus propias aplicaciones caseras. El hecho de que no puedas «obtener, instalar o utilizar copias no autorizadas de los Servicios de Cuenta Nintendo» también subraya con más fuerza que no está permitido ningún tipo de piratería informática.

En cuanto a lo que podría ocurrir si incumples estas normas, el acuerdo establece ahora que: "Reconoces que si no cumples con las restricciones anteriores, Nintendo podrá inutilizar de forma permanente, total o parcialmente, los Servicios de la Cuenta Nintendo y/o el dispositivo Nintendo correspondiente".

Esto indica la capacidad de Nintendo para bloquear tu dispositivo (inutilizarlo "permanentemente en su totalidad") si no cumples el acuerdo. La compañía también podría desactivar ciertas funciones (inutilizarlo "en parte"), lo que podría significar, por ejemplo, impedir que los tramposos accedan a los servicios en línea de los juegos.

El acuerdo también se ha actualizado en el Reino Unido, aunque la nueva redacción es menos drástica. Los jugadores de la región aceptan ahora que "Los Productos Digitales registrados en tu Cuenta Nintendo y las actualizaciones de dichos Productos Digitales están autorizados únicamente para uso personal y no comercial en un Dispositivo de Usuario".

"Los Productos Digitales no deben utilizarse para ningún otro fin. En particular, sin el consentimiento por escrito de NOE, no debe arrendar ni alquilar Productos Digitales ni conceder sublicencias, publicar, copiar, modificar, adaptar, traducir, aplicar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar ninguna parte de los Productos Digitales salvo en los casos expresamente permitidos por la legislación aplicable", continúa. "Tal uso no autorizado de un Producto Digital puede resultar en que el Producto Digital quede inutilizable".

Estos acuerdos se aplican actualmente a Nintendo Switch, pero, a menos que se modifiquen antes del lanzamiento, es de suponer que también regirán el uso de la próxima Nintendo Switch 2. Teniendo esto en cuenta, sería aconsejable leer atentamente los nuevos términos y asegurarse de que no acabas