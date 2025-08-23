México, primer país de Latam en recibir GeForce NOW con arquitectura Blackwell

¿Estás listo para llevar la experiencia de GeForce NOW al siguiente nivel con la arquitectura Blackwell de NVIDIA?

Así como lo lees, NVIDIA anunció en la gamescom que la arquitectura NVIDIA Blackwell llegará a GeForce NOW, marcando la actualización más importante en la historia de la plataforma de juegos en la nube.

Por si fuera poco, reforzando el compromiso de NVIDIA con el mercado mexicano, el nuevo GeForce NOW con arquitectura Blackwell estará disponible en septiembre, al mismo tiempo que en el mercado estadounidense. Además, es importante destacar que México es el único país de América Latina que recibirá esta actualización, la más grande e importante en la plataforma hasta ahora.

La actualización incorpora el rendimiento de las GPUs NVIDIA GeForce RTX™ 5080, mejoras con IA y almacenamiento en la nube, estableciendo un nuevo estándar para el cloud gaming. Con miles de juegos adicionales en camino, la arquitectura Blackwell ofrecerá gráficos de vanguardia y las tasas de cuadros más rápidas en la nube, sin aumentar los precios de suscripción.

"Llevar la arquitectura NVIDIA Blackwell, una de las innovaciones más importantes en gráficos computacionales, a GeForce NOW representa el mayor salto en la historia del gaming en la nube", dijo Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. "Con Blackwell, GeForce NOW ofrece gráficos aún más espectaculares, las tasas de cuadros más rápidas y una latencia prácticamente imperceptible, para convertir cualquier dispositivo en una poderosa PC gamer comparable con lo mejor del mercado actual."

Los miembros obtendrán funciones avanzadas como NVIDIA DLSS 4 Generación de múltiples fotogramas, que permite transmitir hasta en 5K a 120 cuadros por segundo (fps), algo que antes solo era posible con las PCs gamer más avanzadas.

La mejora también agrega soporte para hasta 360 fps en 1080p con la tecnología NVIDIA Reflex y tiempos de respuesta tan bajos como 30 milisegundos. Gracias a la red global de NVIDIA SuperPODs, la mayoría de los jugadores en regiones compatibles con GeForce NOW tendrán latencias de red inferiores a 30 ms. Además, el nuevo modo Cinematic-Quality Streaming (CQS) integra varios avances tecnológicos que elevan la calidad de imagen de forma notable.

Juegos AAA como Borderlands 4, Call of Duty: Black Ops 7 y The Outer Worlds 2 se sumarán a GeForce NOW, que ya cuenta con más de 2,300 títulos. Ese número se duplicará al instante con el lanzamiento de Install-to-Play, una función que lleva más colecciones de PC a la nube gracias al almacenamiento en la nube de próxima generación.

La actualización definitiva

La arquitectura NVIDIA Blackwell ofrece trazado de rayos mejorado y renderizado con IA, lo que permite una iluminación más realista, texturas más ricas y cálculos más rápidos para ejecutar gráficos en tiempo real en los juegos más demandantes.

Con la introducción de GPUs de clase GeForce RTX 5080, el nivel de suscripción GeForce NOW Ultimate ofrecerá un impresionante rendimiento de 62 teraflops y un enorme frame buffer de 48GB, habilitando experiencias de juego potenciadas por IA y preparando la plataforma para el futuro del gaming con inteligencia artificial.

La nueva arquitectura de GPU ofrece hasta 2.8 veces más cuadros por segundo en comparación con servidores de generaciones anteriores, y supera al PlayStation 5 Pro por más de 3 veces.

Impulsado además por los más recientes CPUs AMD "Zen 5" y los NVIDIA ConnectX®-7 SmartNICs, GeForce NOW cuenta con el hardware más avanzado en gaming en la nube.

La red de conectividad de banda ancha de NVIDIA también sigue creciendo, con nuevas colaboraciones con Comcast, Deutsche Telekom AG y más. Comcast está mejorando el cloud gaming de baja latencia de GeForce NOW mediante el estándar de telecomunicaciones DOCSIS; Deutsche Telekom AG está integrando GeForce NOW en su red 5G+; y BT Group implementará L4S y segmentación 5G para ofrecer un rendimiento de banda ancha y 5G consistente y de alta calidad, tanto en casa como en movilidad.

Cinematic-Quality Streaming

Los miembros experimentarán un cambio notable en la fidelidad gráfica con CQS para obtener la mejor calidad visual en la nube. Este modo incorpora varias tecnologías impulsadas por la arquitectura Blackwell, que ofrecen:

Precisión de color sorprendente: soporte para el modelo de color YUV con muestreo de croma 4:4:4 y alto rango dinámico de 10 bits, que permite imágenes realistas con colores más vivos, bordes más nítidos y mayor contraste.

Transmisión ultra fluida: codificadores AV1 avanzados que se adaptan de manera automática a cambios en la velocidad de red, garantizando sesiones de juego sin interrupciones.

Gráficos nítidos: nuevos filtros de video potenciados por IA y mejoras de nitidez en HUDs mantienen el texto en pantalla definido y las escenas de acción libres de desenfoque o ruido, incluso en juegos de ritmo rápido.

Optimización automática para cada pantalla: detección automática de la resolución en laptops, asegurando la mejor calidad de transmisión posible.

Velocidades de transmisión ultrarrápidas: con bitrates de hasta 100 Mbps, cada detalle permanece claro y los jugadores pueden aprovechar al máximo las conexiones de internet domésticas más rápidas.

Multiplicador de juegos

Los publishers están llevando los estrenos más grandes y los éxitos indie a GeForce NOW, expandiendo su biblioteca de juegos en la nube (preinstalados y listos para jugar) a más de 2,300 títulos.

Entre los próximos lanzamientos estarán Hell Is Us de Nacon, Borderlands 4 de 2K y Gearbox Software, y Dying Light: The Beast de Techland.

"La actualización de GeForce NOW con arquitectura Blackwell es un cambio radical para Gearbox, ya que eleva de manera significativa la experiencia de juego de nuestros jugadores", dijo Brian Burleson, vicepresidente de alianzas estratégicas en Gearbox Entertainment. "GeForce NOW lleva nuestros juegos y universos a prácticamente cualquier pantalla, mostrando cada detalle en el que trabajamos con tanto esmero. Estamos orgullosos de ser parte de esta nueva era del gaming en la nube."

"Castor Woods en Dying Light: The Beast es el mundo más hermoso que hemos creado, con enormes avances en iluminación dinámica, física y gráficos", señaló Tymon Smektała, director de la franquicia Dying Light en Techland. "Gracias a la arquitectura Blackwell de GeForce NOW, estas mejoras estarán disponibles para más jugadores que nunca, incluso para quienes no tienen una PC gamer de gama alta en casa."

Los jugadores también podrán disfrutar de The Outer Worlds 2 de Obsidian Entertainment, Arc Raiders de Embark Studios y Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 de Paradox Interactive y White Wolf. Además, el nuevo Call of Duty: Black Ops 7 de Activision llegará a la nube en su estreno, junto con CINDER CITY, un shooter de ciencia ficción en tercera persona desarrollado por BigFire Games y NCSoft.

Con la actualización de GeForce NOW, los juegos Install-to-Play serán posibles gracias a servidores de almacenamiento en la nube que utilizan la tecnología de alto rendimiento NVIDIA NVMesh. Los miembros podrán acceder a una biblioteca duplicada, con más de 2,200 títulos adicionales de Steam habilitados por los publishers para cloud streaming, lo que llevará el catálogo a más de 4,500 títulos combinados (Ready-to-Play e Install-to-Play).

"Ver llegar tantos juegos AAA e indies a GeForce NOW es un gran logro tanto para los estudios como para los jugadores", dijo Larry Kuperman, vicepresidente de desarrollo de negocios en Nightdive Studios. "La expansión de la biblioteca de GeForce NOW significa que más gamers que nunca podrán experimentar nuestros mundos de manera instantánea y fluida, en prácticamente cualquier dispositivo, para una experiencia de PC completa en la nube."

Los juegos Install-to-Play se descargan directamente al almacenamiento en la nube, replicando la experiencia de tenerlos en una PC local. Los miembros de los planes Ultimate y Performance recibirán 100GB de almacenamiento en la nube por sesión sin costo adicional.

Más cuadros en más dispositivos

Los servidores con GeForce RTX 5080, lanzados este año, ya están mejorando el rendimiento de la app nativa de GeForce NOW en Steam Deck, pasando de 60 a 90 fps.

Los monitores y televisores LG son de los primeros en beneficiarse de estas mejoras. Los monitores OLED compatibles pueden transmitir en 5K ultra-alta resolución (5120×2880) al conectarse a dispositivos con Windows o macOS, sin hardware adicional. Los televisores LG también son pioneros en transmitir en 4K a 120Hz con HDR a través de la app nativa de GeForce NOW.

El soporte para periféricos sigue creciendo, incluyendo compatibilidad nativa con varios volantes Logitech para experiencias de manejo de baja latencia y máxima respuesta.

Además, el cliente de GeForce NOW para Mac recibirá todas las mejoras de la arquitectura Blackwell, convirtiendo a las computadoras Apple en potentes máquinas de gaming.

Conecta más fácil con otros jugadores

NVIDIA, Discord y Epic se han asociado para transformar la manera en que las personas descubren y juegan juntas, haciendo más sencillo que nunca mantenerse conectado.

Gracias a la tecnología de streaming de NVIDIA GeForce NOW e integrado directamente en Discord, los jugadores podrán probar nuevos títulos al instante, sin descargas, instalaciones ni launchers, es decir, sin perder ni un segundo de juego.

Esta experiencia integrada, que llegará a finales de este año, permitirá jugar Fortnite directamente desde Discord a través de una prueba gratuita limitada de GeForce NOW Performance, incluso si los usuarios no tienen el juego ni están suscritos a GeForce NOW. Los jugadores solo tendrán que crear o vincular sus cuentas de Epic para entrar de inmediato a una partida o mapa creativo en Fortnite.

Esta integración hará más fácil que los cientos de millones de usuarios de Discord descubran y se unan a sus amigos en experiencias de juego transmitidas en la nube, ampliando el alcance de los desarrolladores de videojuegos en el mismo lugar donde ocurren las conversaciones sobre gaming.

Disponibilidad y promociones

La actualización de GeForce NOW con arquitectura NVIDIA Blackwell estará disponible en septiembre.

Quienes quieran ser de los primeros en acceder a servidores RTX 5080 pueden reservar su lugar inscribiéndose en una membresía Ultimate.