Los reyes de enero: Conoce los juegos más descargados en PlayStation Store

Apenas iniciamos el segundo mes del año, sin embargo, la acción no se detiene, especialmente para los gamers de corazón en la PlayStation Store.

Por ello, a continuación te compartimos cuáles fueron los juegos más descargados de enero. ¿Sumaste alguno de ellos a tu biblioteca personal? No olvides dejarlo en los comentarios.

Y hay más.

Juegos de PS5

  • EA SPORTS FC 26
  • GRAND THEFT AUTO V
  • MINECRAFT
  • MORTAL KOMBAT 11
  • MORTAL KOMBAT 1
  • UFC 5
  • IT TAKES TWO
  • RESIDENT EVIL 4
  • HOGWARTS LEGACY
  • MARVEL’S SPIDER-MAN 2

Juegos de PS4

  • RED DEAD REDEMPTION 2
  • EA SPORTS FC 26
  • MORTAL KOMBAT 11
  • GOD OF WAR III REMASTERED
  • GRAND THEFT AUTO V
  • MORTAL KOMBAT X
  • GOD OF WAR RAGNARÖK
  • CUPHEAD
  • GOD OF WAR
  • MINECRAFT

Juegos de PlayStation VR2

  • AMONG US 3D: VR
  • BEAT SABER
  • ALIEN: ROGUE INCURSION VR
  • CREED: RISE TO GLORY – CHAMPIONSHIP EDITION
  • STRANGER THINGS VR
  • FLIGHT SIMULATOR DELIVERY 2025 VR
  • JOB SIMULATOR
  • PAVLOV
  • KILL IT WITH FIRE VR
  • METRO AWAKENING

Juegos F2P (gratis)

  • FORTNITE
  • ROBLOX
  • CALL OF DUTY: WARZONE
  • EFOOTBALL
  • ROCKET LEAGUE
  • MARVEL RIVALS
  • FALL GUYS
  • STUMBLE GUYS
  • ASPHALT LEGENDS
  • BATTLEFIELD REDSEC
