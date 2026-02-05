Los reyes de enero: Conoce los juegos más descargados en PlayStation Store
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Apenas iniciamos el segundo mes del año, sin embargo, la acción no se detiene, especialmente para los gamers de corazón en la PlayStation Store.
Por ello, a continuación te compartimos cuáles fueron los juegos más descargados de enero. ¿Sumaste alguno de ellos a tu biblioteca personal? No olvides dejarlo en los comentarios.
Para PlayStation 5 el juego más descargado fue EA Sports FC 26, ya sabemos que en épocas de vacaciones, muchos siguen disfrutando de una buena partida de fútbol; le sigue el clásico Grand Theft Auto V, cuyas aventuras de Michael, Trevor y Franklin siguen divirtiendo a la comunidad; para cerrar el top 3 de juegos más descargados encontramos el universo de Minecraft, ¿quién llegó por primera vez a este título?
Y hay más.
En PlayStation 4, el juego preferido por los jugadores fue Red Dead Redemption 2; para la plataforma de PS VR2 el número 1 se lo llevó Among Us 3D: VR; y en la categoría de juegos F2P, el más destacado fue Fortnite.
Juegos de PS5
- EA SPORTS FC 26
- GRAND THEFT AUTO V
- MINECRAFT
- MORTAL KOMBAT 11
- MORTAL KOMBAT 1
- UFC 5
- IT TAKES TWO
- RESIDENT EVIL 4
- HOGWARTS LEGACY
- MARVEL’S SPIDER-MAN 2
Juegos de PS4
- RED DEAD REDEMPTION 2
- EA SPORTS FC 26
- MORTAL KOMBAT 11
- GOD OF WAR III REMASTERED
- GRAND THEFT AUTO V
- MORTAL KOMBAT X
- GOD OF WAR RAGNARÖK
- CUPHEAD
- GOD OF WAR
- MINECRAFT
Juegos de PlayStation VR2
- AMONG US 3D: VR
- BEAT SABER
- ALIEN: ROGUE INCURSION VR
- CREED: RISE TO GLORY – CHAMPIONSHIP EDITION
- STRANGER THINGS VR
- FLIGHT SIMULATOR DELIVERY 2025 VR
- JOB SIMULATOR
- PAVLOV
- KILL IT WITH FIRE VR
- METRO AWAKENING
Juegos F2P (gratis)
- FORTNITE
- ROBLOX
- CALL OF DUTY: WARZONE
- EFOOTBALL
- ROCKET LEAGUE
- MARVEL RIVALS
- FALL GUYS
- STUMBLE GUYS
- ASPHALT LEGENDS
- BATTLEFIELD REDSEC
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.