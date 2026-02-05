Los reyes de enero: Conoce los juegos más descargados en PlayStation Store

Apenas iniciamos el segundo mes del año, sin embargo, la acción no se detiene, especialmente para los gamers de corazón en la PlayStation Store.

Por ello, a continuación te compartimos cuáles fueron los juegos más descargados de enero. ¿Sumaste alguno de ellos a tu biblioteca personal? No olvides dejarlo en los comentarios.

Para PlayStation 5 el juego más descargado fue EA Sports FC 26, ya sabemos que en épocas de vacaciones, muchos siguen disfrutando de una buena partida de fútbol; le sigue el clásico Grand Theft Auto V, cuyas aventuras de Michael, Trevor y Franklin siguen divirtiendo a la comunidad; para cerrar el top 3 de juegos más descargados encontramos el universo de Minecraft, ¿quién llegó por primera vez a este título?

Y hay más.

En PlayStation 4, el juego preferido por los jugadores fue Red Dead Redemption 2; para la plataforma de PS VR2 el número 1 se lo llevó Among Us 3D: VR; y en la categoría de juegos F2P, el más destacado fue Fortnite.

Juegos de PS5

EA SPORTS FC 26

GRAND THEFT AUTO V

MINECRAFT

MORTAL KOMBAT 11

MORTAL KOMBAT 1

UFC 5

IT TAKES TWO

RESIDENT EVIL 4

HOGWARTS LEGACY

MARVEL’S SPIDER-MAN 2

Juegos de PS4

RED DEAD REDEMPTION 2

EA SPORTS FC 26

MORTAL KOMBAT 11

GOD OF WAR III REMASTERED

GRAND THEFT AUTO V

MORTAL KOMBAT X

GOD OF WAR RAGNARÖK

CUPHEAD

GOD OF WAR

MINECRAFT

Juegos de PlayStation VR2

AMONG US 3D: VR

BEAT SABER

ALIEN: ROGUE INCURSION VR

CREED: RISE TO GLORY – CHAMPIONSHIP EDITION

STRANGER THINGS VR

FLIGHT SIMULATOR DELIVERY 2025 VR

JOB SIMULATOR

PAVLOV

KILL IT WITH FIRE VR

METRO AWAKENING

Juegos F2P (gratis)

FORTNITE

ROBLOX

CALL OF DUTY: WARZONE

EFOOTBALL

ROCKET LEAGUE

MARVEL RIVALS

FALL GUYS

STUMBLE GUYS

ASPHALT LEGENDS

BATTLEFIELD REDSEC