Sony reveló una nueva edición limitada del mando inalámbrico DualSense inspirada en Death Stranding 2: On the Beach.

Se lanza el 26 de junio de 2025, coincidiendo con el lanzamiento del juego

Sin embargo, algunos fans de PlayStation han expresado su decepción por su diseño básico

Sony "sorprendió" y lo ponemos entre comillas porque parece que no sorprendió a nadie e incluso molestó a algunos fans con el nuevo DualSense edición limitada para celebrar el lanzamiento de Death Stranding 2: On the Beach.

El mando se lanzará el 26 de junio de 2025, junto con el lanzamiento de Death Stranding 2 para PlayStation 5. Las reservas comenzarán el 22 de mayo de 2025. Las reservas comenzarán el 22 de mayo de 2025 y costará 84,99 $. Estará disponible exclusivamente a través de PlayStation Direct en cantidades limitadas.

El mando parece el DualSense Midnight Black estándar con algunas pequeñas calcomanías aplicadas. Ambos puños tienen un diseño básico en naranja, con números futuristas y un gráfico similar a un código de barras. También hay un parche en el panel táctil del mando, con el logotipo de "Drawbridge" además del texto "tanto palo como cuerda, para proteger y conectar. Juntos, por el mañana".

La única otra cosa destacable en la parte delantera es una sutil impresión de un anillo que conecta los botones faciales del mando, dándole un aspecto ligeramente más futurista. En la parte trasera del mando aparece un logotipo apenas perceptible de Death Stranding 2: On the Beach.

Honestamente hablando, no es el mando de edición limitada más emocionante que he visto. Desde luego, se me ocurren algunas formas en las que podría haber sido más interesante sin ir demasiado lejos. Un diseño de doble tono, como el que encontramos en el reciente mando de la edición limitada de The Last of Us, quizá en naranja y negro, habría sido mucho más llamativo al menos.

Dado el precio que se pide, no es descabellado esperar algo más que unas pequeñas impresiones en un colorway estándar. No soy el único que opina así, ya que algunos fans de PlayStation han expresado su decepción con el diseño en la sección de comentarios del Blog de PlayStation.

"Podría haber sido mucho mejor que unos pequeños parches de imágenes. Sony debería aprender de Microsoft sobre cómo diseñar mandos de edición limitada", decía uno de ellos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"¿Cómo es posible que una compañía tan grande se vuelva tan codiciosa y perezosa? ¿Cómo pasas de hacer un mando como el de Death Stranding para PlayStation 4, o el Astro Bot para PS5, a hacer esto? ¿Por qué tratáis a vuestras mayores IP y a vuestros fans con tanta falta de respeto? Literalmente, habéis cogido un DualSense negro que ya existía, le habéis puesto unas pegatinas feas y lo habéis llamado «mando de edición limitada", respondió otro.

"No hay nada en este mando que grite "Death Stranding 2"; cuando lo miras. ¿Esta es toda la creatividad y el esfuerzo que están dispuestos a poner en un producto limitado? Enorme decepción, y duro aprobado".